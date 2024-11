Hoy No Circula para este jueves 14 de noviembre en CDMX y Edomex

Te contamos cómo aplica este jueves el Hoy No Circula en la CDMX y el Estado de México. Foto: Cuartoscuro / La Razón

De acuerdo al programa Hoy No Circula de la Secretaría de Movilidad (Semovi), los vehículos con engomado verde o terminación de placas 1 y 2, no podrán circular este jueves 14 de noviembre en la Ciudad de México y al menos 18 municipios del Estado de México.

De igual manera, si cuentas con holograma de verificación 1 y 2 no estará permitida la circulación para tu auto. Recuerda que el horario que deberás respetar es a partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas.

Así aplica el Hoy No Circula este jueves 14 de noviembre de 2024 en la CDMX y el Estado de México. Foto: CAMe

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Los hologramas 00 —doble cero— y 0 —cero— están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, también los vehículos eléctricos e híbridos.

De acuerdo con las autoridades de movilidad, el programa Hoy No Circula tiene como objetivo disminuir y controlar las emisiones de contaminantes al ambiente, y tampoco aplica para:

Motocicletas

Taxistas

Transporte público

Transporte de carga

Autos que pertenecen a trabajadores de la salud

Ten presente que las exenciones aplican siempre y cuando los vehículos cuenten con un tarjetón autorizado , y a menos de que se active la Contingencia Ambiental, algunas limitaciones del programa serán modificadas.

Hoy No Circula aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Foto: Cuartoscuro

¿En qué municipios el Estado de México aplica el Hoy No Circula?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el Hoy No Circula aplica también para 18 de los 125 municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Recuerda que puedes optar por otros medios para trasladarte, como el transporte público o la bicicleta, con los cuales favoreces al medio ambiente, ya que no emites contaminantes; además, beneficias tu salud al hacer actividad física.

Procura mantenerte al tanto de los días que no circula tu vehículo, ya que las multas por no respetar los lineamientos del programa Hoy No Circula pueden ir desde los 2 mil 74 pesos hasta los 3 mil 112 pesos.

