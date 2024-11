Alcaldía Benito Juárez requiere presupuesto multianual para mejorar seguridad.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, presentó el Paquete Económico para el ejercicio 2025 al Congreso de la Ciudad de México, en el que solicitó a los legisladores un presupuesto de 2,943.1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 383.9 millones con relación a 2024 y 9% en términos reales.

También demandó 615 millones para la realización de proyectos especiales mediante un presupuesto multianual de 2025 a 2027, con la finalidad de mantener los niveles de calidad de vida que han caracterizado a la demarcación.

Hizo un llamado a los diputados de las diversas fuerzas políticas para que otorguen los recursos solicitados para garantizar la sustentabilidad de los proyectos y en beneficio de vecinas y vecinos de Benito Juárez, que son su prioridad dentro de la administración.

“Es un planteamiento presupuestal responsable que tiene objetivos claros: busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de Benito Juárez, queremos que sigan sintiéndose seguros. Somos la alcaldía con mejor calidad de vida y seguridad a nivel nacional e incluso internacionalmente y mantenernos en esos estándares y fortalecerlos será la prioridad para 2025”, argumentó el alcalde.

El alcalde delineó sus principales acciones de gobierno que consisten en: mantenimiento y rehabilitación de infraestructura urbana, de escuelas públicas y Cendis, rehabilitación de deportivos, parques y mercados públicos, reforzamiento del programa Blindar BJ 360º con la adquisición de vehículos de primer contacto y equipamiento de protección civil.

Benito Juárez apuesta por conservar obras existentes

Luis Mendoza dejó en claro que su administración no apuesta a grandes obras, sino conservar y mejorar lo que ya existe y ha dado buenos resultados.

“Benito Juárez necesita acciones, mi intención no es construir cosas nuevas, es que lo que hay sea bien mantenido. Mientras no tengamos luminarias y calles perfectas no podemos pensar en otra cosa”, dijo.

El alcalde insistió a los legisladores su apoyo para contar con presupuestos multianuales, que permitan la realización de proyectos de alto impacto.

