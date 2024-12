Esta es la universidad de la CDMX que no te pide examen de admisión

Existe una universidad en la CDMX que no pide examen de admisión.

El fin de año está por terminar, y seguramente entre uno de los deseos más importantes para este 2025, se encuentra entrar a la universidad. Así que, hoy compartiremos una opción que se encuentra en la Ciudad de México y que no pide examen de admisión.

Uno de las etapas más desafiantes que enfrentan los jóvenes, es el proceso de admisión para entrar a una de las universidades públicas de México. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) son las casas estudiantiles más demandadas no solo de la CDMX, sino de todo el territorio mexicano.

La UNAM y el IPN, al ser una de las instituciones más demandadas por los estudiantes, deben someter a los aspirantes a un examen para determinar quiénes son los mejores candidatos para ingresar y estudiar las disciplinas que ofertan.

Lamentablemente, muchos estudiantes no alcanzan el puntuaje para ingresar a dichas escuelas, sin embargo, en la capital no son las únicas universidades existentes, hay otras opciones, que incluso no piden un examen de admisión, y un claro ejemplo es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

¿Cómo selecciona la UACM a sus estudiantes?

Cabe resaltar, que la UACM selecciona a sus estudiantes, mediante un sistema basado en sorteo ante notario público. Todos los aspirantes tienen la misma oportunidad de obtener un lugar, no importa su promedio, ni ningún tipo de puntuaje.

El proceso para entrar a la UACM existe, por la idea de que todos los jóvenes deben tener la oportunidad de acceder a la educación superior. Por esta razón, los solicitantes solo deben registrarse a través de la Convocatoria a Sorteo.

Si uno de los solicitantes no fue aceptado, queda en el lista de espera con la posibilidad de ingresar el próximo ciclo. Asimismo, los resultados se publican en diarios de circulación nacional y en el sitio oficial.

¿Cuál es la oferta educativa de la UACM?

La UACM fue creada el 26 de abril de 2001 por el entonces Gobierno del Distrito Federal. En un inicio la oferta educativa no tenía la gran variedad de disciplinas que actualmente existen en sus cinco plateles. A continuación, compartimos la oferta educativa.

Humanidades y Ciencias Sociales

Arte y Patrimonio Cultural

Ciencia Política y Administración Urbana

Ciencias Sociales

Comunicación y Cultura

Creación Literaria

Filosofía e Historia de las Ideas

Historia y Sociedad Contemporánea

Derecho

Ciencias y Humanidades

Ciencias ambientales y cambio climático

Ciencias ambientales

Nutrición y Salud

Promoción de la salud

Protección Civil y Gestión de Riesgos

Ciencia y Tecnología

Ciencias Genómicas

Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano

Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales

Ingeniería de Software

Ingeniería en Sistemas Electrónicos y Telecomunicaciones

Ingeniería en Sistemas Energéticos

Modelación Matemática

Finalmente, los interesados deben esperar la convocatoria que se lanza cada año. Por lo tanto, es momento de agregar a esta universidad como una de las opciones para cumplir esos propósitos 2025.