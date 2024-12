Preocupa a floricultores bajas ventas de Nochebuenas

Floricultores de Nochebuena en Xochimilco están preocupados por la venta de la flor, ya que este año va lenta y a estas alturas, en años pasados, los viveros lucían casi vacíos, por lo que temen que haya pérdidas económicas significativas que se sumen a las ocasionadas por las inundaciones del 6 de octubre.

En el vivero Barrera, ubicado en el paraje La Brecha, de San Luis Tlaxialtemalco, el ingeniero agrónomo, Víctor Manuel Peralta, comentó que actualmente hay un relevo generacional tanto en el sector del mercado final, así como de los productores, lo que consideró que influye en el retraso de las ventas.

“Así como hemos tenido un relevo generacional de los productores, ahora los hijos se hacen cargo de las parcelas, hay un relevo generacional en los compradores, antes eran los papás y ahora vienen chicos de 25 a 40 años que son nuestro principal mercado, pero vienen en los últimos días”, expuso en un recorrido con La Razón.

TE RECOMENDAMOS: Golpe a la delincuencia Arrestan a 5 extranjeros con droga

El ingeniero subrayó que el mercado ornamental evoluciona, pues anteriormente apenas terminaba el Día de Muertos y los adultos mayores acudían a comprar Nochebuenas, pero los jóvenes cuentan con menos tiempo debido al trabajo y el ritmo acelerado de la capital, por lo que no tienen tanta disponibilidad de acudir a comprar.

“Pasó con la flor de cempasúchil, lo vendimos en los últimos tres días, toda la producción de Xochimilco se fue al final y ahora con Nochebuena está pasando lo mismo.

“Los productores sabemos que cada año es diferente, sabemos que hay años en los que nos va a ir muy bien, otros donde más o menos y otros como éste en los que salgamos tablas”, compartió.

Un cliente acude a comprar una maceta, el martes. ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Información de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) indica que la flor de Nochebuena, que cuenta con al menos 100 variedades, es sembrada en la Ciudad de México en el suelo de conservación de las alcaldías Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a nivel local, municipal y alcaldía, en México, Xochimilco ocupa el tercer sitio en producción de esta flor ornamental en México, pues en 2022 reportó que cultivó dos millones 354 mil 727 plantas.

A nivel estatal, la capital es el tercer sitio en producción con tres millones 250 mil 127 plantas, sólo por debajo de Morelos con siete millones 73 mil 647 plantas y Michoacán con cinco millones 360 mil 600 plantas.

Víctor Manuel Peralta dijo estar consciente de que la agricultura tiene muchos factores en favor y en contra, y resaltó que este 2024 el clima fue desfavorable para la producción de plantas ornamentales, como de alimentos. Añadió que las lluvias ocurridas el pasado 6 de octubre provocaron inundaciones que dejaron secuelas en la siembra.

Un hombre observa las flores de Nocheblanca de un video, en especial las de pétalos blancos. ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“El movimiento de venta de la Nochebuena es principalmente las últimas dos semanas de noviembre y las primeras dos semanas de diciembre; en las últimas dos semanas de noviembre no tuvimos avance en la venta hasta apenas el fin de semana del primero de diciembre comenzamos a ver un poco más de venta”, comentó.

En los viveros visitados por este diario resaltan las distintas tonalidades de rojo de cientos de Nochebuenas, pero también había variedades en otros colores y tamaños. En estos espacios aún hay muchas macetas en comparación con otros años, indicó Víctor Manuel Peralta.

El ingeniero agrónomo dijo que espera que en los próximos días la planta aumente, ya que después del 12 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, la demanda cae significativamente.

Explicó que la Nochebuena es uno de los cultivos más delicados, porque es propenso a enfermedades cuando la temperatura y la humedad son altas.

En los viveros de Xochimilco hay flores de varios colores ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

El experto además reiteró que las inundaciones de este año en esa zona de Xochimilco pudieron desatar pudriciones en las raíces, así como enfermedades en el follaje, lo que retrasa el crecimiento de la planta.

“Esto es un problema para los productores, porque después de nueve meses de trabajo llegar al mes de venta y que vaya retrasada es un problema significativo para su bolsillo. En 2024 la temporada de lluvias fue muy intensa, este cultivo es muy delicado.

“La Nochebuena es muy lenta en su desarrollo, principalmente en la pigmentación, si se ve afectada y no se ve de un rojo intenso, va tener problemas para venderse”, mencionó.

En el vivero Barrera, la producción de este año fue de cerca de 30 mil plantas, a las cuales se les dio tratamiento, ya que no se puede seccionar éste debido a que, si una presenta enfermedad, se debe atender a todas.

Gráfico ı Foto: Especial

Por ello, los floricultores aplicaron un control fitosanitario, lo que aumenta de 30 a 40 mil pesos la producción de la flor, ya que los productos son difíciles de adquirir y a costos elevados. Además, Víctor Manuel Peralta mencionó que buscan la manera de llegar a más compradores para no verse afectados.

“Esto quiere decir que, si tu invertiste 100 mil pesos, tienes que aumentarle 10 mil o 15 mil pesos más para poder sacar adelante tu cultivo; estamos mandando catálogos de plantas a nuestros diferentes viveristas que tenemos para la distribución local y foráneos, pero también ellos nos reportan que la venta va despacio”, indicó.

Víctor Manuel Peralta invitó a la ciudadanía a acudir con productores de Xochimilco para apoyar el cultivo, pero también para que tengan acceso a costos más accesibles que en el mercado, compartió que las miniplantas tienen un costo de 20 pesos; las chicas, 25; las medianas, de 35 a 40; las grandes, 60 pesos, y las de macetón, entre 100 y 120 pesos.

Xochimilco distribuye a nivel local al Mercado de Plantas Acuexcomatl, en San Luis Tlaxialtemalco, en el barrio de Madre Selva, Palacio de la Flor, Cuemanco y Cuemanquito; el Mercado de Sonora, Jamaica, la Central de Abasto, pero también hay clientes de Veracruz y otros estados de la República.

El ingeniero agrónomo explicó que luego de las inundaciones, las autoridades acudieron a revisar el cultivo afectado y los productores mostraron las problemáticas de pudrición en las raíces de la Nochebuena.

“Es un monitoreo constante de ellos (las autoridades) para evaluar, yo espero que al final de la venta sea la junta o reunión con productores para saber a cuánto ascendió la pérdida por vivero, cuántas de sus plantas fueron las que se terminaron muriendo para que ellos generen una cotización para indemnizar a los productores, pero eso todavía se va a negociar hasta el final, mientras la venta esté activa no sabemos de cuánto es la pérdida”, sostuvo.

Víctor Manuel Peralta dijo que en la Ciudad de México se siembran anualmente entre 2.5 y tres millones de Nochebuenas. Aclaró que, pese al problema, no han incrementado los precios.

Félix Díaz acudió con su familia al paraje La Brecha, para comprar Nochebuenas, recorrió diversos viveros para elegir diferentes tamaños y comparar precios, llevó distintas de diferentes parcelas, ya que había gran variedad.

“Es una tradición, casi cada año venimos, vamos a llevarnos diferentes colores, la gente aún tiene ánimo, la Nochebuena es una tradición que no se pierde y es bueno apoyar a los agricultores para darles ánimo, que sigan conservando y sigan vendiendo”, compartió.

Una productora del paraje La Brecha, reclamó que no recibió la ayuda suficiente de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) y destacó que para su producción de este año invirtió 30 mil pesos.

“Vinieron, pero ahorita ya no contestan los teléfonos, mis plantas debían estar más altas, pero como se inundaron quedaron bajitas y ya no salieron al precio, hay mucha planta seleccionada, porque se dañó de la raíz, no hemos recibido ningún apoyo, aparte Corenadr declaró que ya no había presupuesto”, expuso.

Esto, porque tras las inundaciones del 6 de octubre, el Gobierno capitalino activó el proyecto Reactivación Productiva y Saneamiento Ambiental de la Zona Chinampera Afectada por Inundación en San Luis Tlaxialtemalco, Alcaldía Xochimilco, ante el Fondo Ambiental Público del Distrito Federal (FAP).

Por medio de una tarjeta informativa, la comisión informó a este diario que este plan benefició a 200 productores afectados por las lluvias, ya que, por ejemplo, en octubre mismo entregó de 364 paquetes fitosanitarios agroecológicos a productores del poblado de Caltongo, San Gregorio Atlapulco y el Barrio de San Francisco Caltongo.

Además, la Corenadr instaló a 34 productores en 12 puntos de la capital para la venta de flores y vinculó a nueve más con empresas y dependencias del Gobierno local “obteniendo una derrama económica de 591 mil 972.50 pesos”.

La floricultora comentó que en años pasados su venta terminaba a principios de diciembre, pero en esta ocasión su vivero estaba lleno, lo cual le preocupa, ya que de no venderse significaría pérdidas irreparables.

“Estamos ahorita 10-15 pesos más bajos en los precios del año pasado, tiene que salir porque tiene que salir de aquí hasta el 24, tengo puestos en Cuemanco, quedé con mi esposo en bajar los precios porque no hay de otra”, dijo.

El pasado 22 de noviembre, durante la inauguración del Festival de la Nochebuena, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, informó que ofrecerán 1.8 millones de plantas que se distribuirán en 20 puntos como avenidas principales, plazas comerciales, explanadas de alcaldías y en el Zócalo capitalino y los precios van entre los 40 y 300 pesos.

“Se impulsará la venta directa, sin intermediarios, de Nochebuenas de los productores del suelo de conservación, para que los ciudadanos tengan una planta en sus hogares. Con estas acciones la Sedema apoya a los productores, que a su vez conservan esta tradición”, señaló Álvarez Icaza.