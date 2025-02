Voluntario, informe catastral: Brugada

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que los dueños de inmuebles con un valor catastral de más de 4.5 millones de pesos podrán o no informar sobre el uso que dan a su propiedad.

En conferencia, la mandataria capitalina wmencionó que la declaratoria anual es voluntaria y sólo es con fines estadísticos, por lo cual rechazó que se vayan a aplicar sanciones o a expropiar los inmuebles, que, aseguró, promueve una campaña de desinformación.

“Esta declaración es informativa, para fines estadísticos, que le sirve al gobierno, como bien ya lo explicó el secretario de Finanzas, para la modernización del catastro.

“Es voluntaria. No existe ninguna sanción, si alguien no quiere contestarla, o simplemente no hace caso sobre este tema, no tendrá ninguna repercusión sobre su propiedad o sus contribuciones. Hay quienes dicen que esto va a servir para hacer expropiaciones. Es mentira”, aclaró.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, explicó que el catastro tiene por objetivo el de actualizar los datos de la ciudad en la materia.

De acuerdo con el funcionario, los datos catastrales permitirán actualizar la información geográfica, blindar los datos e información, impulsar el desarrollo de la capital y digitalizar proceso y trámites.

“Esta declaración es voluntaria y, ¿voluntaria en qué sentido? En el sentido de que no existe sanción que sea aplicable. Aplica solamente para tres por ciento de todas las cuentas catastrales de la ciudad, que son aquéllos que suelen presentar un mayor dinamismo, se refiere a inmuebles cuyo valor catastral es mayor a 4.5 millones de pesos.

El Dato: La fecha límite para la declaración catastral de propiedades mayores a 4.5 millones de pesos es el 30 de junio.

“De ninguna manera vamos a afectar la propiedad de las personas, por el contrario, este ejercicio trata de dar certeza. Queremos mejorar el catastro, y, en ese sentido, darles más certeza a las personas sobre su patrimonio”, dijo.

Brugada Molina acusó a la oposición de llevar a cabo una campaña de desinformación pagada sobre la declaración de usos de suelo y señaló a la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, como una de las personas que promueven ésta.

La Jefa de Gobierno además aclaró que la actualización del catastro no tiene relación con la búsqueda de reserva territorial para la construcción de viviendas en la ciudad.

La morenista explicó que, en lo que se refiere a la reserva territorial, el objetivo es buscar y comprar predios con precios accesibles.