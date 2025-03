Protegen a toros con corridas sin sangre y sólo de 15 minutos

El Congreso de la Ciudad de México avaló el dictamen para permitir las corridas de toros sin maltrato animal, aunque originalmente se planteaba la prohibición total. El diputado del PVEM, Jesús Sesma Suárez, calificó la decisión como el “principio del fin de la tauromaquia” en la capital.

Con 61 votos a favor y sólo uno en contra, perteneciente al morenista y taurino, Pedro Enrique Haces Lago, los legisladores de las distintas bancadas respaldaron la propuesta y algunas reservas para proteger a las reses y que no sean ni heridas ni asesinadas en este tipo de espectáculos.

Durante la sesión ordinaria, Sesma Suárez reconoció que si bien no se logró prohibir en su totalidad la tauromaquia en la ciudad, se avanzó en el respeto a los derechos de estos animales, los cuales, anteriormente, eran agredidos con espadas, banderillas, entre otros objetos punzocortantes, hasta su muerte.

El Dato: La SSC detalló que el policía agredido fue llevado a un hospital y los matadores detenidos ante autoridades

Animalistas y simpatizantes del PVEM celebraron la aprobación del dictamen, ayer. Fotos|Eunice Cruz|La Razón

“Es verdad que pudimos haber ido mucho más allá en la defensa y protección de los toros con la prohibición total de las corridas, siempre lo hemos querido así, pero no podemos negar que el paso que hoy estamos dando es gigantesco, monumental diría yo, para garantizar el trato digno y respetuoso que por siglos les ha sido negado a los toros”, dijo en el Pleno.

Una de las reservas presentadas por el legislador del Verde, a nombre de la Junta de Coordinación Política, fue que las corridas de toros no duraran 10 minutos, como propuso a la iniciativa ciudadana la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sino 15 minutos, con un límite de seis ejemplares por evento; es decir, un evento podría durar hasta 90 minutos.

Otra de las reservas fue prohibir el rejón, una barra de hierro con una punta que era clavada por el torero montado sobre un caballo al toro de lidia. Ésta se sumó al impedimento del uso de puyas, banderillas, estoques, descabellos y puntillas, que hieran o provoquen la muerte al animal.

66 por ciento de capitalinos prefiere la prohibición de las corridas, reportó Enkoll

500 Años, aproximadamente, tiene la tauromaquia de realizarse en México

De esta manera, según establece la modificación del artículo 48 ter. de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, el torero sólo podrá usar capote y muleta. En tanto, el toro tendrá protegidos los cuernos para no dañar a las personas o a otros animales.

El dictamen avalado por el Congreso local prohíbe también el maltrato y la muerte del animal dentro y fuera del ruedo, por lo que éste deberá ser devuelto a su ganadería una vez que haya sido toreado. De violarse esto, el artículo 82 indica que se aplicarán de entre 266 mil 280 a 399 mil 420 pesos de multa por res agredida.

No tengan duda que éste es el principio del fin de la tauromaquia y del maltrato animal en la Ciudad de México. Que nadie se diga que se siente engañado, nadie puede decir que no ha habido diálogo, han sido décadas de diálogo con taurinos y simplemente no han querido negociar ni entender ni comprender, se quedaron en el pasado.

“Piden respeto por un evento de crueldad y muerte, piden respeto por un gusto adquirido a la violencia, pero no puede haber respeto sobre un asunto que sólo quiere prolongar la crueldad y sufrimiento animal convertido en un espectáculo”, expresó Sesma Suárez.

Haces Lago también presentó reservas al dictamen, entre ellas el definir con puntualidad el concepto de persona torera, así como prohibir cualquier alteración en los cuernos o astas del toro y que las corridas duraran 30 minutos. Los legisladores rechazaron todas.

“Hay circunstancias, como ya las expuse en mis reservas, que no fueron aprobadas con la voluntad de lo que platicamos, de mejorar este proyecto, no es que se vaya a extinguir la tauromaquia, hay ciertos riesgos, por eso hay que trabajar en la mejora y en la creación del reglamento.

“Como ganadero, yo velo desde que (el toro) sale de la ganadería hasta su final, velar porque no se les toque o se le maltrate o se le altere ninguna cosa, entonces vamos con congruencia, vamos a seguir en la mejora, no es una lucha es buscar la mejora y la evolución real de la tauromaquia”, comentó después de la aprobación.

En ese sentido, advirtió que buscaría a la Secretaría de Gobernación, así como a la Consejería Jurídica para instalar una mesa de trabajo, con el objetivo de crear un reglamento.

El Tip: El torero César Morales ha participado en la Asociación Nacional de Picadores y Banderilleros.

Minutos antes, luego de reconocer a Brugada Molina y a la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, por escuchar todas las voces, acusó a los diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano de oportunistas, en tanto que al PVEM lo señaló de no entender la actividad taurina.

“Las expresiones artísticas y culturales al igual que las tradiciones no le pertenecen a ningún partido político o a ningún actor político pertenecen a la gente le pertenecen a sus raíces y en estas últimas semanas en este Congreso hemos vivido muchos debates sobre la fiesta brava, en diálogo o en medios digitales de comunicación, en su mayor parte debates hipócritas protagonistas sin conocimiento.

“Seguiré luchando por la modernización verdadera, justa y eficiente, porque la cultura no se censura se entiende, se transforma, porque el arte no se prohíbe se respeta”, expresó Haces Lago en el Pleno del Congreso local.

El matador César Morales, al ser detenido tras intentar entrar a la fuerza al Congreso. Fotos|Eunice Cruz|La Razón

Durante su intervención en el Pleno, el diputado panista, Federico Chávez Semerena, reclamó que la iniciativa que se aprobó no fue la que originalmente propuso la ciudadanía, y que fue respaldada por más de 27 mil firmas, la cual sugería prohibir en su totalidad la tauromaquia.

Ésta es la primera ocasión en la que una iniciativa en materia de tauromaquia es votada en el Pleno, pues de las cerca de 20 propuestas presentadas desde 2009 ninguna había sido discutida, aunque varias eran para la abolición.

PROTESTAS Y AGRESIONES. Mientras se llevaba a cabo la discusión, un grupo de taurinos intentó entrar por la fuerza al recinto legislativo y tiró un par de vallas, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intervinieron, pero uno de ellos fue atacado con una patada en el rostro que le provocó la ruptura de su nariz.

Ante los hechos, los policías forcejearon para detener a los sujetos y varios taurinos se involucraron para tratar de evitar la detención, pero después de varios empujones, patadas a los escudos de los policías y golpes de ambos bandos, lograron detener a tres hombres, entre ellos, los matadores César y Daniel Morales. El primero, quien golpeó al oficial, ha tenido cercanía con Haces Lago.

Los hechos causaron indignación en los taurinos, por lo que se distribuyeron endistintos grupos: uno se mantuvo frente al Congreso capitalino, mientras otro se dirigió al Eje Central y Avenida Hidalgo para bloquear la circulación, lo que causó el descontento de los conductores.

Por otro lado, los animalistas se reunieron en el Hemiciclo a Juárez para evitar confrontamientos con los taurinos y caminaron hacia la calle 5 de Mayo hasta llegar a las calles de Allende y Donceles.

La defensora de animales, Luisa, comentó a La Razón que hay opiniones divididas, pues algunos de los animalistas no estaban de acuerdo en la prohibición a medias, pese a ello, celebró la resolución.

“Como siempre, hay divisiones, unos estamos a favor con lo que se aprobó y otros querían avanzar más, pero paso por paso lo vamos a ir logrando, es un gran paso para que se acabe la tauromaquia (en la ciudad)”, expresó.

La fundadora de la Resistencia Defensa Animal Colectivo, conocida como Redac, Jaqueline Zúñiga, comentó a este diario que las más de 30 mil personas que firmaron la iniciativa ciudadana lo hicieron para que se prohibieran las corridas de toros, no para regularlas.

“El financiamiento que se otorgó fue para prohibir las corridas de toros y la Jefa de Gobierno, no está facultada para poner iniciativas de ley en materia de derecho animal, sólo normas”, explicó.

Consideró que algunos animalistas se apresuraron por tener resultados y recordó que hace dos años ya se había propuesto la regulación, por lo que advirtió la ciudadanía podría presentará un amparo.

Your browser does not seem to support iframes. https://web.razonmx.com/base/uploads/files/2025/03/19/14lr4907-15lr4907-merged-Oo8lD7YVM.pdf>Click here to read this PDF.

“CDMX, defensora de animales”

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, celebró la aprobación del Congreso de la Ciudad de México al dictamen para que haya corridas de toros, pero sin dañar a los toros.

Al finalizar la puesta en marcha del Bachetón en vías primarias, la mandataria capitalina reconoció a los legisladores que votaron en favor del documento que nació de la iniciativa ciudadana para prohibir los espectáculos con animales, especialmente la tauromaquia.

“Con este evento del día de hoy, con esta gran decisión que tomaron los diputados y las diputadas, vamos a tener una ciudad comprometida con el bienestar animal.

“Pero, además, comprometida con lo que dice la Constitución de la Ciudad de México, con lo que dice la Constitución de la República, que es que estamos obligados a proteger a los animales. Es un paso que da la Ciudad de México, para que siga siendo la ciudad más defensora de los animales”, mencionó.

Sobre el voto en contra del diputado de Morena y abiertamente taurino, Pedro Enrique Haces Lago, la mandataria local consideró que cada legislador fue libre de votar a favor o en contra, pero, destacó, la unidad de todas las bancadas para modernizar la tauromaquia y poner fin al maltrato animal.