Se disparan 245% las sanciones por fotocívicas en últimos 6 años

De 2019 a 2024 las infracciones fotocívicas aumentaron 245.8 por ciento, al pasar de dos millones 89 mil 413 a siete millones 256 mil 842, de acuerdo con la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Desde el 22 de abril de 2019 entró en vigor el programa de fotocívicas, con el que los automovilistas capitalinos son sancionados con el descuento de puntos de sus placas, las cuales tienen 10. Para recuperar cada puntaje, los infractores del Reglamento de Tránsito deben tomar cursos, talleres de sensibilización o hacer trabajo comunitario.

El Dato: Los automovilistas pueden revisar si tienen fotocívicas por violar el Reglamento de Tránsito en www.tramites. cdmx.gob.mx/fotocivicas/public/

Los datos obtenidos vía transparencia muestran que en 2019 hubo 500 mil 82 sanciones cívicas de este tipo y para 2024 un millón 599 mil 429.

El artículo 64 del Reglamento de Tránsito contempla sanciones económicas por las infracciones captadas con sistemas tecnológicos, mismas que aplican para los autos de personas morales, transporte público, transporte de carga, taxis, o bien, autos de otros estados o país. Incluye también la invasión de carriles confinados.

Sobre este tipo de sanciones monetarias aplicadas, la dependencia detalló que en 2019 hubo un millón 598 mil 331 y para 2024 un total de cinco millones 657 mil 413.

A partir del 23 de diciembre pasado, las personas sancionadas con trabajo comunitario ya lo pueden pagar en el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro, según las horas determinadas por la infracción cometida o por la acumulación que se tenga, como Alejandro.

El automovilista contó a La Razón que recibió una infracción por conducir a exceso de velocidad y para pagar su fotocívica y recuperar puntos de su matrícula acudió al Centro de Transferencia Canina. Consideró que es una buena iniciativa para impulsar valores, como el respeto a los animales.

Una joven acaricia a uno de los perros antes de darle comida y agua. Fotos|Eunice Cruz|La Razón

“Aquí se hace conciencia de que no sólo es tener perros por tener, incluso se promueve la adopción. Acudí, porque de todas las actividades que hay, los animales es lo que más me llamó la atención, pues tengo dos perros y no sólo es cubrir la infracción, sino darles valor”, dijo.

El Reglamento de Tránsito establece que, a partir de tener cuatro puntos restantes en la matrícula, los automovilistas deberán cumplir con un mínimo de dos horas en favor de la comunidad.

Alejandro añadió que acudiría al CTC durante tres días para cumplir con su sanción, pero, afirmó que le gustaría continuar con visitas al lugar como voluntario para ayudar a los perros.

En una visita a este sitio, el juzgador adscrito a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica y especialista en protección animal, José Luis Carranza, comentó en entrevista que actualmente hay 50 perros en adopción, los cuales fueron abandonados en las instalaciones del Metro y personal de Protección Civil del transporte los rescató.

Como parte del trabajo comunitario que realizan las personas, éstas reciben una plática sobre el tema del cuidado adecuado de los animales de compañía, de la Ley de Protección y Bienestar Animal, así como de las obligaciones de los tutores responsables y los derechos de los animales.

José Carranza mencionó que la afluencia de infractores que hacen trabajo comunitario en el CTC varía según el día, pero de lunes a viernes suelen ser pocos, aproximadamente de ocho a 15, y los fines de semana llegan a ir hasta 50.

El especialista mencionó que los horarios para cumplir con el trabajo comunitario son de 8:00 a 12:00 horas o de 12:00 a 14:00 horas, todos los días de la semana y realizan diversas actividades, como pasear a los perros, darles de comer, limpiar sus jaulas, recogiendo sus heces, entre otras cosas.

2 horas de trabajo comunitario es el tiempo mínimo para cumplir con sanción

50 perros hay en el Centro de Transferencia Canina del Metro para adopción

FALTA DE DIFUSIÓN. Las fotocívicas no son las únicas que pueden pagarse en el CTC del Metro, también aquellas en las que una persona infractora, sancionada por otra vía, decida hacer trabajo comunitario a pagar una multa. Lo mismo ocurre quienes violen algún lineamiento de la Ley de Cultura Cívica de la ciudad.

“La infracción más común es por exceso de velocidad, mientras que la falta cívica más frecuente es por tirar basura, no recoger heces de los animales de compañía, las peleas en el Metro o en cualquier lugar, riñas e insultos.

“Las personas pueden hacer trabajo comunitario en lugar de quedar arrestados o multados, lo pueden solicitar directamente ante el juez que les aplicó la sanción administrativa, o a través de la página del Gobierno de la Ciudad de México, ingresando a fotocívicas”, explicó José Carranza.

El juzgador consideró que las personas prefieren pagar la multa debido a la falta de tiempo; no obstante, consideró que más gente haría trabajo comunitario si hubiera más difusión.

“Mucha gente prefiere pagar económicamente, pero creo que, si se diera mayor difusión de que existen estas alternativas, por empatía con los animales, muchos optarían por pasear perros y ahorrarse un dinero. El desconocimiento de la gente hace que no vengan tantos”, dijo.

Educación vial │ Las sanciones de concientización y económicas por fotocívicas han aumentado desde 2019, año en el que comenzó a operar este programa educativo y no punitivo. ı Foto: La Razón