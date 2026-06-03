Indaga SSC si hubo agresión a profes

EL TITULAR de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la apertura de investigaciones internas para revisar la actuación de elementos policiales durante la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que resultó en actos violentos con policías y docentes lesionados.

En conferencia, el funcionario capitalino aseguró que en ningún momento se ordenó agredir a quienes participaron en la protesta y afirmó que, de encontrarse irregularidades, se sancionará a los responsables.

“Quiero ser muy enfático, en ningún momento se giró alguna instrucción en el sentido de agredir a quienes se expresaban”, declaró.

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De acuerdo con la SSC, durante la movilización participaron 800 elementos equipados con material de protección corporal y que la mayoría permaneció detrás de las vallas instaladas en el primer cuadro del Centro Histórico para resguardar a habitantes, visitantes y trabajadores de la zona.

Según el reporte oficial, un grupo de personas encapuchadas, ajeno a la protesta y actuación de la CNTE, realizó actos violentos durante la marcha, entre ellos daños a inmuebles, agresiones contra una grúa de tránsito, intentos de derribar las vallas de seguridad y ataques con piedras, tubos, palos y cohetones contra policías.

Como resultado de estos hechos, cuatro elementos de la SSC fueron lesionados, de los cuales tres recibieron atención en el lugar y uno más fue trasladado a un hospital, donde, posteriormente, se le dio de alta.

Vázquez Camacho explicó que las direcciones de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la SSC, iniciaron carpetas de investigación administrativa para verificar si las y los policías actuaron conforme a los protocolos establecidos durante la movilización, y determinar si existió alguna vulneración a los derechos de los participantes.

Asimismo, el titular de la dependencia local precisó que ésta colabora con las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a partir de las notificaciones médico-legales emitidas por las lesiones registradas durante la protesta.

Ante los llamados de algunos manifestantes a boicotear actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero, aseguró que existen condiciones para la realización del Fan Fest del Zócalo.

Asimismo, el funcionario pidió que haya respeto por el mobiliario urbano y adelantó que será hasta después del retiro del plantón, cuando el Gobierno capitalino lleve a cabo una evaluación integral de las afectaciones ocasionadas en el Centro Histórico.