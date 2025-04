Caso Feminicida de Iztacalco: Cassandra, madre de víctima exige justicia a un año de la muerte de su hija

A un año del feminicidio de María José y el ataque de Cassandra, madre de la víctima por parte del feminicida de Iztacalco, considera que pudo existir omisión de autoridades en vigilancia de Miguel “N”.

El pasado domingo 13 de abril se reportó el fallecimiento de Miguel “N” debido a una supuesta caída y contusión en el Reclusorio Oriente, por lo que autoridades lo llevaron al Hospital General de Iztapalapa donde lo reportaron sin signos vitales.

La hermana de Cassandra, consideró que el sujeto y su muerte mostraron una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción en los casos de feminicidio en la Ciudad de México. Además, calificó a su hermana como una heroína y a su sobrina como un ángel que salvó a otras mujeres de ser posibles víctimas del hombre.

En conferencia, la mujer calificó a las autoridades capitalinas como “ineptas” por la muerte del hombre de profesión químico y porque, en un año que estuvo detenido, no se le enjuició.

“Quedan en ridículo al ver la ineptitud, la corrupción y que no hacen bien su trabajo; Miguel vino a destapar una cloaca de porquería que se hace dentro de las investigaciones de feminicidio”, afirmó la hermana de Cassandra.

En tanto, la madre de María José también criticó a la Fiscalía por la falta de justicia para ella, su hija y el resto de las víctimas del feminicida de Iztacalco.

Relató el cómo encontró a su hija y además fue atacada por Miguel “N”, a quien describió como un vecino solitario al que nunca identificó bien pero que, asegura, las mantenía vigiladas, pues dijo que el hombre confesó a la abogada de la familia que tenía una obsesión por María José.

“Se lo pusimos a las autoridades, se los pusimos en las manos. Él pudo operar 12 años, pero las autoridades no pudieron haber hecho nada en un año contrariando a la Jefa de Gobierno. No llegó a juicio Miguel, no obtuvimos nada el año en el que él estuvo preso”, agregó Cassandra.

La víctima además recordó que el jueves pasado, Miguel “N”, se comunicó con su otra hija, hermana de María José para decirle que no se arrepentía de los feminicidios cometidos e incluso se burló.

En tanto, la abogada de las víctimas, Erendali Trujillo reiteró que la defensa de Miguel “N” retrasó el proceso y por ello éste no llegó a juicio; además, dijo desconocer en dónde está la carpeta de investigación.

“El día que se tenga la reunión, le haré del conocimiento a la fiscala (Bertha María Alcalde Luján) de que tiene una oportunidad de hacer las cosas diferentes o de ser parte de este sistema de corrupción”, afirmó.

