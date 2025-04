¿Quién interpreta a Jesús de Nazaret en el Viacrucis de Iztapalapa 2025? | PERFIL

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es una de las tradiciones con mayor arraigo en la Ciudad de México, que no solo ha ganado dimensión local, sino que también ha sido reconocida en el mundo e, incluso, denominada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

En 2025, esta procesión, también conocida como viacrucis, celebra su edición 182, con lo cual mantiene viva una tradición de gran importancia no solo para los pobladores de Iztapalapa, sino también para la comunidad católica de México y el mundo.

En Iztapalapa, se celebró la 182 edición de la representación de la Pasión de Cristo. ı Foto: Eduardo Cabrera (La Razón de México)

Por ello, las preparaciones para este evento son todo un compromiso mayor para todos los habitantes de Iztapalapa, pero, especialmente, para quien es elegido para interpretar el papel más importante de esta representación: Jesús de Nazaret.

¿Quién representó a Jesús de Nazaret en el Viacrucis de Iztapalapa 2025?

Cada año, la persona que representa a Jesús de Nazaret recibe un trato especial por parte de los pobladores de Iztapalapa al ser la persona que representa a la figura central de una religión con tanto arraigo, pero también alguien que se somete a duras pruebas y entrenamiento para este papel.

Este año, Jesús de Nazaret fue interpretado por Julio Olivares Martínez, de 27 años, un estudiante de Economía en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En entrevista con medios, Olivares Martínez destacó que, después de ser seleccionado por el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa, comenzó con una serie de arduos entrenamientos, pero que, como muchos pobladores de la alcaldía, es una responsabilidad que por mucho tiempo deseó asumir: “Es algo que anhelas, es algo que en algún momento llegas a soñar”, como dijo para el medio UNOTV.

Olivares Martínez detalló que antes de ser seleccionado por el Comité para representar a Jesús, sufrió una enfermedad que lo mantuvo hospitalizado y le restó condición física, pero que, pese a ello, no le impidió continuar con su preparación.

"Es algo que llegas a soñar", dijo Julio, sobre interpretar a la figura central del cristianismo. ı Foto: Eduardo Cabrera (La Razón de México)

“Nunca se los platiqué a mis papas, pero en algún punto sí sentí que ya no la podía contar. Estuve internado tres días”, explicó.

“Se trata de arrastrar la cruz en la tierra, que es lo que va haciendo resistencia. Siempre le pido que me dé esa fuerza extra, ese plus, porque a lo mejor mi cuerpo dice ‘ya no quiero, ya no puedo’ y me da ese extra”, abundó, en entrevista con el mismo medio.

Sin embargo, destacó que siempre realizó esta preparación “con mucha responsabilidad y respeto hacia el papel y hacia el referendo que tenemos con el Señor de la Cuevita, porque gracias a él se detuvo la epidemia de cólera morbus.

Julio Olivares Martínez representó a Jesús de Nazaret en la 182 representación de la Pasión de Cristo, que se realiza en las calles de Iztapalapa.

