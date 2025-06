Clara Brugada participará en marcha de Orgullo LGBTIQ+; anuncia agenda de inclusión en CDMX

Al presentar las actividades referentes al mes del Orgullo LGBTIQ+, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que participará en la marcha del Orgullo, el próximo 28 de junio.

“Quiero también decirles que nos vemos en la marcha, que voy a participar, estaremos con ustedes marchando y siendo parte de esta gran lucha que queremos y no es algo nuevo, siempre he marchado, así que no es que ahora voy a marchar, siempre hemos marchado y ahora, siendo jefa de Gobierno, marcharé como persona al lado de ustedes”, dijo.

Al señalar que en la capital del país no sólo se celebra la diversidad, sino “hay que respetarla, visibilizarla y protegerla”, la funcionaria destacó que se trata también de una afirmación de principios en la ciudad, una defensa activa de derechos y una exigencia de justicia y dignidad.

Clara Brugada afirmó que la lucha por los derechos LGBTIQ+ es diaria y no solo conmemorativa. ı Foto: Especial

“Recibimos abiertamente las movilizaciones, las distintas expresiones y la gran marcha del Orgullo en esta ciudad, la recibimos celebrando y luchando por los derechos”.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ante decenas de activistas LGBTIQ+, la funcionaria señaló que se trata de una lucha diaria.

“No es un mes ni un día, es de todos los días. El esfuerzo que hagamos sociedad y gobiernos para garantizar el respeto de los derechos, la no discriminación, vivir en una ciudad donde haya libertad para amar”.

En ese sentido, anunció que 20 dependencias del gobierno de la Ciudad de México impulsan distintas actividades y acciones para celebrar y luchar por los derechos de la diversidad.

Entre ellas habrá jornadas de salud sexual, rodadas ciclistas, eventos culturales, así como actividades de visibilización turística, cultural y deportiva, como la lucha libre exótica con causa y la guía Capital LGBTTTI, impulsada por la Secretaría de Turismo.

Asimismo, la Secretaría de Pueblos Originarios estará impulsando campañas en lenguas indígenas, podcast, talleres y poesía a favor de la diversidad, además de cine y materiales de sensibilización.

También habrá una marcha del Orgullo dentro de los centros penitenciarios para personas privadas de la libertad, y la Copa de Futbol LGBT, que este año tendrá una versión más.

“No es una casualidad, es una convicción y una gran tarea. En este gobierno defendemos la inclusión como un principio democrático y que la igualdad no debe de ser un ideal lejano, sino una tarea diaria. El Orgullo es una lucha que se defiende todos los días del año”, agregó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT