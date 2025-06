PRI condena ‘uso autoritario del poder’ para censurar a periodistas en Campeche

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, condenó el “uso autoritario del poder” por la gobernadora Layda Sansores San Román, para “perseguir y censurar a periodistas” en Campeche.

En un mensaje a través de la red social X, “Alito” Moreno se refirió al caso del periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del periódico Tribuna de Campeche, que calificó como “un atentado contra la libertad de expresión”.

¿Qué pasó con el periodista Jorge Luis González Valdez?

El pasado 13 de junio, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso al periodista y al representante de Organización Editorial del Sureste, empresa editora de Tribuna, Isidro Yerbes, por supuestamente incurrir en los delitos de incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Además, la jueza prohibió a Jorge Luis González Valdez ejercer su labor como periodista durante dos años.

Sansores interpuso la denuncia contra Jorge Luis por publicaciones, que, a su juicio, promovían mensajes de odio. Lo anterior, pese a que el comunicador comprobó que desde 2016 no tenía relación con el periódico Tribuna y que se jubiló desde 2017, según relató en entrevista con la revista a Proceso.

“ Me jubilé después de estar en el periódico como 30 años . El 29 de diciembre de 2016 me concedieron la jubilación y la firmé el 5 de enero de 2017”, contó González Valdez.

“Así son los gobiernos de Morena"

Alejandro Moreno, quien es exgobernador de Campeche, señaló que cerrar un medio, callar a un periodista y prohibirle ejercer su labor es “propio de regímenes represivos, no de una democracia”.

“Durante mi periodo como gobernador de Campeche, Tribuna siempre fue crítico, duro y frontal. Y así debe ser el periodismo libre. Quienes gobernamos tenemos la responsabilidad de enfrentar la crítica, no de aplastarla”, dijo.

“Así son los gobiernos de Morena: intolerantes, autoritarios y dispuestos a callar a quien piensa distinto. Por eso quieren imponer su Ley Censura, porque no soportan la crítica ni la verdad. No lo vamos a permitir. México merece libertad, no censura”, dijo.

cehr