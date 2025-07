Así será el programa de vivienda en renta para combatir gentrificación y déficit habitacional en CDMX

Ante el desplazamiento que ha generado la gentrificación en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, puso en marcha el Programa de Vivienda Pública en Renta, a través del que se busca atender de manera estructural el déficit habitacional en la capital, particularmente en zonas céntricas.

Con una inversión de 600 millones de pesos, el gobierno capitalino informó que ofrecerá en este año los primeros mil hogares en zonas céntricas, para garantizar el derecho a la vivienda digna a las personas que más lo necesitan.

“Tenemos ya mil lugares para vivienda en renta; estaremos garantizando que en los próximos meses termine su rehabilitación y entregarlas, pero hoy la Ciudad de México tiene mil lugares de vivienda en renta en zonas de la ciudad central", aseguró Brugada Molina.

CDMX inicia construcción de edificio público en renta para reducir déficit habitacional

Al colocar la primera piedra de la construcción del primer edificio público para renta, que se ubicará en la avenida 5 de Febrero, en el Centro Histórico, Brugadadijo que las 20 mil viviendas que se van a construir, podrán ayudar a reducir a la mitad el déficit de vivienda en renta.

“Queremos que el recurso que tiene cada familia, se pueda destinar para vivir mejor, y no puede ser que para vivir en los lugares centrales, en la ciudad central, no haya condiciones porque no alcanzaría ni su salario completo para poder rentar”.

El secretario de Vivienda del Gobierno de la CDMX, Inti Muñoz, informó que los precios de las viviendas no serán superiores al 30 por ciento del salario que perciben los beneficiarios.

“Los departamentos serán arrendados en montos estrictamente asequibles, que no deben estar por encima del 30 por ciento del ingreso de las familias (…) Eso significa que para quien gana un salario mínimo, la renta será de alrededor de 3 mil pesos (...) en espacios que en promedio rondarán los 60 metros cuadrados, que es el parámetro que para la Ciudad de México es el espacio adecuado para la vivienda digna”, explicó.

