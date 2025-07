Exigen licencias para trabajadoras sexuales

Gabriela Xicoténcatl muestra su licencia como trabajadora no asalariada, ayer.

Trabajadoras sexuales y activistas exigieron a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo capitalina entregar las credenciales de trabajadoras no asalariadas, lo que les da certeza jurídica para llevar a cabo su labor.

La presidenta de la Brigada Callejera Eliza Martínez, Asociación Civil, Elvira Madrid, y la integrante del colectivo, Punto de Soledad, Gabriela Xicoténcatl, denunciaron que la dependencia no ha entregado las licencias a las interesadas en obtenerlas pese a un amparo ganado.

El Dato: La Brigada Callejera ha denunciado que en zonas como La Merced, Revolución, Circunvalación, San Pablo y Eje 1 hay un cobro de piso a las trabajadoras sexuales.

“Exigimos respeto a nuestro trabajo, porque hay una sentencia ganada, que deberían respetar nuestra labor, porque es un trabajo ya reconocido ante la Suprema Corte como un trabajo no asalariado.

“Exigir que actualicen su reglamento, porque no ha sido autorizado desde 1975, donde sólo han considerado a 15 gremios como no asalariados, entonces, si ya hay un amparo, que es por qué el trabajo sexual no ha sido considerado y siempre nos ponen la excusa de que no está actualizado el reglamento”, comentó Gabriela Xicoténcatl durante el 28 Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

15 mil 200 trabajadoras sexuales se estima que hay en la capital

Esto, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció al trabajo sexual como un oficio no asalariado en la ciudad, de acuerdo con el amparo 112/2013 que otorgó a la Brigada Callejera. De esta manera, quienes se dedican a este oficio deben acceder a los derechos correspondientes, entre ellos, la licencia de trabajadoras no asalariadas.

Pese a ello, la Secretaría de Trabajo local reconoce en su artículo tercero, del Reglamento para los Trabajadores No Asalariados a 15 grupos como no asalariados, entre ellos, mariachis, organilleros, albañiles y pintores, pero no a quienes se dedican al trabajo sexual.

“No es algo que quieran o no las autoridades, se ganó el amparo 112/2013. Es un desacato si no cumplen, ellos se pueden ir a la cárcel, porque no están dando las credenciales”, afirmó Elvira Madrid.

Joselín, trabajadora trans quien labora frente al Hotel Agua Caliente, en la Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztacalco, contó a pregunta de La Razón, que lleva a cabo un segundo trámite de su licencia como trabajadora no asalariada, luego de que el primero le fue negado, según la dependencia local, porque la demarcación no lo avaló. Desde la presentación de su expediente hasta esa respuesta pasaron dos años. Aún no obtienen respuesta.

De acuerdo con Gabriela Xicoténcatl, Punto de Soledad tiene un registro de al menos 85 trámites, a los que la dependencia capitalina no ha dado una respuesta. La última resolución que tuvieron dijo, fue en septiembre de 2023, cuando les rechazaron 61 expedientes bajo el argumento de que así lo decidió la alcaldía donde laboran.

Además, precisó la activista, únicamente 27 registros tuvieron el visto bueno; no obstante, los trámites se han entregado a la secretaría de 2019 a la fecha.

“Sólo queremos nuestras licencias como no asalariadas, porque es la única garantía que tenemos para que podamos sobrevivir en las calles, para que podamos trabajar y no nos estén queriendo extorsionar, porque recordemos que el principal lenocinio es el Gobierno”, dijo.

Elvira Madrid denunció que, presuntamente, la Secretaría de Trabajo extravió dos mil 500 solicitudes de licencia, por lo que son personas que están desprotegidas por la autoridad, que está obligada a cumplir con los documentos.