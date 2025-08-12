Aguacero deja 75 viviendas con daños, 141 inundaciones...

Un grupo de personas limpia ayer una casa en Pantitlán, Iztacalco

Las lluvias que azotaron el centro de la Ciudad de México el domingo dejaron entre 50 y 75 viviendas dañadas, según el informe preliminar de la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local, Myriam Urzúa Venegas.

En el Museo de la Ciudad de México, la funcionaria dijo que daños van desde los patios hasta daños a electrodomésticos.

“En afectación a viviendas, enseres electrodomésticos, estacionamientos y patios, tenemos un preliminar en este momento, de entre 50 y 75 viviendas.

El Dato: La SEGIAGUA informó que el pasado domingo cayeron 84.5 milímetros, de los cuales 50 fueron en 20 minutos.

“En lo que es Venustiano Carranza tuvimos algunos problemas más serios, especialmente por el desborde del Gran Canal en la colonia Progresista. Doce calles tuvieron afectación, con 40 centímetros de tirante, pero también en la colonia Moctezuma y en la colonia Morelos”, explicó.

La tormenta del domingo dejó además un saldo de 141 encharcamientos, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, 21 árboles tirados y afectaciones en transportes masivos, como el Metro y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Asimismo, Urzúa Venegas añadió que hubo afectaciones en los hospitales Balbuena, Rubén Leñero, Gregorio Salas, Materno Infantil y Villa, consistentes en coladeras, goteras y encharcamientos.

141 encharcamientos atendieron los equipos de emergencia de la ciudad

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que la lluvia que inundó el Zócalo fue la más intensa registrada en la zona desde hace más de siete décadas.

“Cada día rompemos récord. Siempre pensamos que ésta es la lluvia más fuerte, y al otro día sale otra peor. Ayer tuvimos 84.5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo. Desde 1952, la lluvia más grande fue de 67 milímetros en esta zona”, explicó la mandataria.

Empleados de negocios localizados en el Zócalo dijeron a La Razón que temen que las fuertes lluvias encharquen nuevamente esta zona de la ciudad a causa de las coladeras tapadas por la basura.

Aranza, empleada de una tienda Aldo Conti, sobre la calle 16 de septiembre, explicó que en el local sí entró agua pluvial. Además reconoció, como los empleados de un local de la joyería Bizzarro, frente al Zócalo, que la basura es un problema que provoca los encharcamientos.

“Es la primera vez que nos pasa así de feo, otras veces se metía de la entrada hacia afuera. Sí (tememos), porque es bastante tedioso que las coladeras se estén tapando, mis compañeros y yo salimos tratando de destaparlas y aunque era bastante lo que quitamos seguía lloviendo y no tenía caso”, mencionó.

El gerente de la Parisina, ubicada en 5 de Febrero y Venustiano Carranza, Rafael Murillo, aclaró que si bien no tuvieron pérdidas, ya se preparan para las lluvias.

“Ya preparamos nuestras bajadas de agua para que estén limpias, quitamos hojas, basura”, refirió.