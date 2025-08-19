Reporta Segiagua 153 socavones en el año, 23 más que en todo 2024

Vista aérea de uno de los socavones formados sobre Zaragoza, tras las lluvias, el 14 de agosto.

En lo que va del presente año, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) ha registrado 153 socavones por fallas en la red primaria y secundaria de drenaje; es decir, 23 más que en 2024.

Durante la presentación del Programa Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica, el titular de la dependencia, Mario Esparza Hernández, destacó que la principal causa del alza de las oquedades en la capital son las intensas lluvias de la actual temporada, las cuales han saturado las tuberías.

“Estamos ante la época de lluvia más intensa de las últimas décadas, entonces esa gran cantidad de agua se conduce a través de los colectores.

El Dato: Los socavones en la Calzada Ignacio Zaragoza han causado problemas viales, ya que, en horas pico, hay congestionamientos en la zona por el cierre de carriles.

“Entonces, el colector se satura, va a su máxima capacidad; eso le mete presión a la tubería. Estas tuberías normalmente van como un canal. No es que el agua vaya a presión, pero ante las intensas lluvias, es tanta la carga hidráulica, que se presuriza”, explicó el funcionario local.

El titular de la Segiagua explicó que esta situación provoca fisuras, las cuales generan, posteriormente, los agujeros en la carpeta asfáltica.

El 14 de agosto, la Universidad Iberoamericana informó que, de acuerdo con el ingeniero civil y académico de su Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, Miguel Ángel González López, además de los chubascos, la extracción de agua del subsuelo provoca hundimientos que deforman y fracturan el drenaje. A ello se suma que hay redes que ya cumplieron su vida útil.

9 alcaldías presentan un riesgo alto en la generación de los socavones

De acuerdo con Esparza Hernández, de los 153 socavones registrados este año (contra 91 que hubo en todo 2024), 37 se han originado en vías de la red primaria (dos menos que en todo 2024), como ejes viales, vías de acceso controlado y avenidas, responsabilidad del Gobierno capitalino. En este caso, las demarcaciones con más hechos son Gustavo A. Madero e Iztapalapa, con 11 cada una, seguidas de Iztacalco, con ocho.

Los 116 hoyos restantes, indicó Esparza Hernández, se suscitaron en vías de la red secundaria, que abarca el resto de calles y vialidades y responsabilidad de las alcaldías, 44 fueron en Gustavo A. Madero, 21 en Iztapalapa y 14 en Venustiano Carranza. En estos casos también apoya la Segiagua.

En ambas situaciones, la alcaldía Gustavo A. Madero es la que concentra más reportes de oquedades. En mayo de 2024, La Razón informó que, de acuerdo con información obtenida vía transparencia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil atendió 92 oquedades entre 2018 y 2023 en esa demarcación.

Una de las zonas con más riesgo es la del Deportivo Gertrudis Sánchez, donde un hoyo se tragó el gimnasio de box del lugar en agosto de 2023. Ahí, a 500 metros a la redonda hay 134 hogares y 406 personas en riesgo, pues el sitio es vulnerable a hundimientos e irregularidades en la superficie.

Esparza Hernández afirmó ayer que 140 de los 153 socavones ya han sido atendidos, mientras que 13 siguen en proceso de atención. Uno de los casos más llamativos son los nueve socavones formados en Avenida Las Torres, en la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa, algunos de ellos formados a menos de dos metros de distancia entre sí.

El domingo 17 de junio el Gobierno capitalino aseguró que el sistema de desfogue de las aguas residuales en la zona tiene una antigüedad de más de 40 años de operación y su vida útil ya concluyó. Las afectaciones en las tuberías abarcan un tramo de dos kilómetros de la Avenida Las Torres.

“Los socavones de la Avenida Las Torres tienen su origen a la falta de mantenimiento a la red de drenaje, cuya instalación data de la década de los ochenta, así como la sobreexplotación de los mantos acuíferos”, señaló la alcaldía Iztapalapa por medio de un comunicado.

El secretario además indicó que la línea de drenaje debajo de la avenida se encuentra “muy afectada”, por lo que instalarán un colector.

“Se está trabajando en un Proyecto Ejecutivo para poner un nuevo colector de dos kilómetros. Ahorita se tiene 80 por ciento de avance del levantamiento topográfico, que es el estudio básico. El proyecto estará listo en dos meses y el presupuesto será de 50 millones de pesos”, dijo Esparza Hernández sobre el caso.

Otras oquedades que han causado un caos vial son los dos formados en Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, luego de las intensas lluvias de la semana pasada. El titular de la Segiagua indicó que ambas oquedades están en proceso de atención y una tardará 15 días en repararse y la otra, un mes, pues son agujeros grandes de hasta cuatro metros de profundidad.

De acuerdo con el artículo científico “Mapeo de la susceptibilidad a socavones en la Ciudad de México”, publicado en febrero de 2025, cada año se producen 200 socavones en la capital.

El estudio advierte que al menos nueve alcaldías presentan un riesgo muy alto por este fenómeno: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.

LOS ARREGLOS. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica con el objetivo de atender mil 250 kilómetros de vialidades primarias.

La mandataria explicó que esta medida contempla tres acciones para arreglar las afectaciones en el asfalto: un bacheo nocturno en 217 vías primarias para atender 10 kilómetros diarios; la atención, en menos de 48 horas, de los reportes registrados por Locatel y el Whatsapp que lanzarán llamado Bachatel; y el tercero, el reencarpetamiento de 250 kilómetros de vialidad entre octubre y mayo.

“Principalmente en la noche se hará el Bacheo Programado para evitar problemas. Pero los de emergencia o los de atención ciudadana, pues sí, tendrá que ser en el día”, aclaró.

Tierra abierta ı Foto: Imagen: La Razón de México