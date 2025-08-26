Transportistas anuncian megabloqueo de accesos a la CDMX el 1 de septiembre

En vísperas del regreso a clases, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció una movilización que afectará las principales entradas de la Ciudad de México, en protesta por la falta de respuesta al aumento a las tarifas del transporte público.

Francisco Carrasco Rodríguez, vocero de la FAT, advirtió que si las autoridades capitalinas no atienden la actualización de las tarifas, o la entrega de vales para combustible, más de 7 mil 500 transportistas saldrán a las calles en pleno inicio del ciclo escolar 2025-2026.

Se prevé que el bloqueo comience a partir de las 07:00 horas del lunes 1 de septiembre en distintos puntos y principales vías de acceso a la Ciudad de México.

Vialidades afectadas por bloqueo de transportistas en CDMX

Aunque la organización no precisó qué vialidades cerrarán, se espera que transportistas se aposten en, entre otras:

Calzada de Tlalpan

Insurgentes

Periférico

Calzada Ignacio Zaragoza

Autopista México-Cuernavaca

“De antemano pido una disculpa a la ciudadanía por lo que vamos a hacer. No es cuestión de nosotros, es cuestión de la voluntad de la autoridad, que no nos quiere incrementar la tarifa”, señaló Carrasco Rodríguez.

Segunda movilización de transportistas por alza al pasaje

El pasado 29 de julio, integrantes de la FAT marcharon sobre la Calzada de Tlalpan con dirección al Zócalo de la Ciudad de México para exigir un aumento del 100 por ciento a la tarifa del transporte público, o, en su caso, homologarla con la del Estado de México.

Desde entonces, transportistas acordaron reunirse el 25 de agosto con el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, para resolver el aumento del pasaje o un subsidio al combustible.

Transportistas exigen aumento a las tarifas del transporte público en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, este 26 de agosto, Francisco Carrasco reclamó que Cravioto “desdeño” a la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), pues no se presentó a la reunión pactada.

“A la fecha, la gente que nos atendió nos comenta que están apenas realizando el estudio y que posiblemente en un tiempo razonable para ellos nos den la propuesta , posiblemente del bono o del incremento a la tarifa. Lamentablemente no podemos aguantar más. (...) Esa parte nos obliga a anunciar que el próximo lunes salimos a manifestarnos a las 7 de la mañana. Las entradas a la Ciudad de México, vamos a tener que ir a avanzar por ellas", apuntó el vocero de la organización.

¿Cuál es la tarifa vigente del transporte público en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el 15 de junio de 2022 entró en vigor el aumento de 1 peso a la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México, calificado desde entonces como “insuficiente” por transportistas, que exigían un incremento de entre 3 y 5 pesos.

Desde esa fecha, las tarifas se han mantenido:

Microbuses y vagonetas

6 pesos, los primeros 5 kilómetros

6.50 pesos, de 5 a 12 kilómetros

7.50 pesos, más de 12 kilómetros

Autobuses

7.00 pesos, los primeros 5 kilómetros

8.00 pesos, más de 5 kilómetros

Tarifas vigentes para el transporte público en la Ciudad de México. ı Foto: Semovi

