Desquician transportistas CDMX; exigen alza a pasaje

Transportistas marcharon para exigir un aumento a 12 pesos en la tarifa del transporte público, usuarios consideraron que esta solicitud representa un abuso, ya que las unidades, señalaron, son inseguras y están en mal estado.

Integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) se reunieron ayer sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación San Antonio Abad, del Metro. Ahí, los inconformes con el actual costo de pasaje bloquearon con decenas de unidades la vialidad con dirección al centro de la ciudad.

“Los servicios de transporte son subsidiados por el Gobierno: el Metrobús no cuesta seis pesos, el trolebús no cuesta tres pesos (…) nosotros no podemos seguir cobrando seis, el mantenimiento es más caro”, afirmó el representante de la organización, Francisco Carrasco.

El Dato: Integrantes de la TAF se reunirán el próximo jueves con representantes de las secretarías de Gobernación, Movilidad y Finanzas para analizar sus exigencias.

Durante la protesta, el representante de los transportistas aseguró que hay un retraso de tres años en el ajuste a la tarifa; además, reclamó que, en décadas, las alzas son mínimas en comparación con la necesidad real.

El 15 de junio de 2022 entró en vigor el alza de un peso al pasaje de microbuses y autobuses en la Ciudad de México, por lo que el precio, desde entonces ha sido de seis pesos hasta los cinco kilómetros recorridos, 6.50, entre cinco y 12 kilómetros, y 7.50, más de 12 kilómetros.

Con el alza de 100 por ciento que desea la FAT, una persona que sólo utiliza el microbús dos veces al día con los kilómetros recorridos mínimos gastaría 12 pesos; es decir, 120 a la semana y 480 al mes.

El Tip: Los transportistas amagaron con “paralizar la ciudad” si no hay respuestas a sus demandas, así como una mesa de negociación con el Gobierno local.

Un día antes, en conferencia, la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su administración llevaría a cabo revisiones del cumplimiento de los compromisos de los transportistas para que hubiera un alza al costo del pasaje.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los transportistas acordaron usar uniforme, no traer vidrios polarizados ni acompañantes, portar licencia de conducir Tipo C vigente y póliza de seguro, participar en el programa de GPS, tener vehículos en buenas condiciones, así como integrarse al Programa de Sustitución de Unidades.

Otro representante de la FAT, Enrique Hernández, comentó a medios de comunicación incluso mencionó que, el objetivo, es que el costo de pasaje esté homologado al del Estado de México, donde se cobran 12 pesos por un viaje de hasta cinco kilómetros.

“La tarifa de la Ciudad de México es la más baja del país y me atrevería a decir que es la más baja del continente. Buscamos la homologación con el Estado de México, porque maneja con vagonetas, con autobuses, con el tipo de vehículos que en la ciudad se da y si nos damos cuenta, brincando la aduana de ciudades el mínimo es de 12 pesos y hoy los compañeros del Estado de México piden 16 pesos. Cada quien hace su lucha, estamos a la mitad de lo que ellos cobran”, mencionó el hombre.

Respecto a la propuesta de incremento, Luis Santos, habitante de la colonia Obrera, dijo a La Razón que el ajuste no corresponde con la calidad del servicio.

El hombre, quien mencionó utiliza frecuentemente los microbuses, afirmó que las unidades son viejas y no reciben mantenimiento, pues hay óxido en puertas, asientos, techo y piso, por ejemplo.

“Muchos micros están mal, se nota el deterioro, el óxido, el olor a óxido. Son muy viejos, por eso están así”, comentó Luis Santos.

Transportistas protestan con sus unidades, ayer, en Tlalpan, para exigir un alza de 100 por ciento al pasaje. Fotos›Abraham Saldivar Y Eduardo Cabrera›La Razón

Tras la marcha de la FAT, este diario abordó diversos microbuses y observó el mal estado en el que se encuentran éstos, ya que en uno que iba de Ermita a Zapata, además de no tener iluminación y contar con óxido en el techo, traía vidrios rotos, los cuales estaban justo arriba de uno asiento ocupado por un pasajero.

En otro microbús de la ruta que va de General Anaya a Copilco, si bien el conductor traía su uniforme, los asientos estaban en mal estado, ya que la pintura estaba descarapelada y el vinipiel cuarteado; además, los pasamanos de las butacas y los colocados en el techo a lo largo del vehículo tenían óxido, algunos vidrios estaban rayoneados.

En otra unidad que se veía con mejor mantenimiento e incluso una caja de primeros auxilios, el conductor iba acompañado por una mujer y permitió a ambulantes a subir a vender.

“La ciudad merece un transporte digno, es la única manera de que no haya coches y que eso contamine más. El encarecimiento (de la tarifa) está más, porque la inflación no está de acuerdo con el salario, la mayoría de las personas vivimos al día

“Es bastante caro (subir el pasaje), porque en el Estado de México cuesta eso, pero tampoco es que estén bien los camiones, realmente no creo que los vayan a arreglar”, mencionó una pasajera de este tipo de transporte en el paradero de la estación Universidad, del Metro.