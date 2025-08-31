IECM anuncia Concurso para reconocer a proyectos novedosos del Presupuesto Participativo 2025

El IECM organizará un Concurso para otorgar un reconocimiento a proyectos innovadores del Presupuesto Participativo 2025.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reconocerá diez proyectos ganadores de la pasada Consulta de Presupuesto Participativo 2025 que destaquen por su carácter innovador, sustentable y replicable, a través de un Concurso.

De acuerdo con la institución en un comunicado, los proyectos ganadores del Concurso de Reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos 2025 pasarán a formar parte del Banco de Buenas Prácticas de Presupuesto Participativo, con el propósito de “promover la cultura democrática y difundir ideas innovadoras para el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento de los vínculos sociales”.

El IECM organizará un Concurso para otorgar un reconocimiento a proyectos innovadores del Presupuesto Participativo 2025. ı Foto: IECM

El reconocimiento será definido mediante un proceso de evaluación a cargo de un Comité Dictaminador, integrado de manera honorífica y bajo el principio de paridad de género. Dicho comité estará conformado por especialistas en participación ciudadana y presupuesto participativo.

Según el comunicado, los proyectos deberán cumplir al menos cuatro de seis características: ser innovadores, replicables, sustentables, sostenibles, incluyentes y equitativos, o bien incentivar la cohesión social. En caso de que se repitan proyectos que ya hayan recibido reconocimiento en años anteriores, se dará paso al siguiente con mejor calificación.

Los diez proyectos seleccionados recibirán una constancia, y entre ellos se elegirá a los tres con la mejor evaluación, quienes podrán acceder a un incentivo económico sujeto a la disponibilidad presupuestal aprobada.

El #IECM organizará el Concurso de Reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos 2025, de la Consulta de Presupuesto Participativo, para promover la cultura democrática y difundir ideas innovadoras que mejoren la calidad de vida en la #CDMXhttps://t.co/PbOtJuhlj0 pic.twitter.com/Mw61Y9GcUM — IECM (@iecm) August 31, 2025

Durante la misma sesión en la que se avaló este concurso, el Consejo General del IECM también aprobó la metodología de evaluación del desempeño de especialistas que participaron en los órganos dictaminadores de las 16 alcaldías, así como la ponderación trianual del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional para el periodo 2025-2028.

Finalmente, el Consejo conoció diversos informes financieros y administrativos, entre ellos el avance programático-presupuestal del primer semestre de 2025 y el cumplimiento de las normas de racionalidad y austeridad del propio instituto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am