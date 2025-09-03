Lluvias provocan severas inundaciones en Santa Martha Acatitla; hay autos varados | VIDEOS

La colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, presentó severas inundaciones tras las lluvias que se han registrado en los últimos dos días en la Ciudad de México.

En videos que circulan en redes sociales se pudo observar las afectaciones que han ocasionado fallas en varios vehículos que intentan circular por la Calzada Ignacio Zaragoza.

En dicho tramo, una combi de transporte público quedó varada y ya es auxiliada por el conductor de un tractocamión y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Servicios de emergencia se aproximan a laborar por inundación sobre laterales de Ignacio Zaragoza y República Federal, colonia Santa Martha Acatitla



Alternativa vial: Ecuadrón Trujano.

👷‍♂️ @SEGIAGUA… pic.twitter.com/6dQAB3VdnR — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 3, 2025

En otro punto, como lo es la Avenida República Federal y la calle de Federico González registró un gran encharcamiento, el cual se mantiene desde el día lunes, cuando también se registraron lluvias intensas.

Alternativas Viales

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) dio algunas alternativas viales para los automovilistas que circulan en lateral de Calzada Ignacio Zaragoza al oriente y Morelos.

Alternativa vial: Avenida Texcoco

