Lluvias provocan severas inundaciones en Santa Martha Acatitla; hay autos varados | VIDEOS

Una combi de transporte público quedó varada en un encharcamiento que se ubica en la Calzada Ignacio Zaragoza y la Avenida República Federal, en Santa Martha Acatitla

Lluvias provocan severas inundaciones en Santa Martha Acatitla.
Lluvias provocan severas inundaciones en Santa Martha Acatitla. Foto: Especial.
Por:
Julio Vázquez

La colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, presentó severas inundaciones tras las lluvias que se han registrado en los últimos dos días en la Ciudad de México.

En videos que circulan en redes sociales se pudo observar las afectaciones que han ocasionado fallas en varios vehículos que intentan circular por la Calzada Ignacio Zaragoza.

En dicho tramo, una combi de transporte público quedó varada y ya es auxiliada por el conductor de un tractocamión y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Afectaciones por lluvias

Metro CDMX: Línea A suspende servicio por lluvias y cierra estaciones por segundo día consecutivo

En otro punto, como lo es la Avenida República Federal y la calle de Federico González registró un gran encharcamiento, el cual se mantiene desde el día lunes, cuando también se registraron lluvias intensas.

Alternativas Viales

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) dio algunas alternativas viales para los automovilistas que circulan en lateral de Calzada Ignacio Zaragoza al oriente y Morelos.

  • Alternativa vial: Avenida Texcoco

