Afectaciones por lluvias

Metro CDMX: Línea A suspende servicio por lluvias y cierra estaciones por segundo día consecutivo

Usuarios de la Línea A padecen los estragos de las lluvias que este miércoles persisten al oriente de la Ciudad de México; STC cierra seis estaciones por inundación

Línea A del Metro suspende servicio por inundación en zona de vías.
Línea A del Metro suspende servicio por inundación en zona de vías. Foto: X, @AdrianRubalcava
Por:
César Huerta

Por segundo día consecutivo, las intensas lluvias afectan el servicio en la Línea A del Metro de la Ciudad de México, que este miércoles suspendió operaciones con dirección al Estado de México.

Alrededor de 17:00 horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la filtración de agua pluvial desde la Calzada Ignacio Zaragoza provocó una severa inundación en la zona de vías de la línea férrea.

Por lo anterior, el Metro suspendió el servicio en el tramo Guelatao - La Paz, es decir, en seis estaciones:

TE RECOMENDAMOS:
La política de austeridad de la Gobernadora permite ampliar significativamente las inversión de prioridad
Se posicionó en el quinto lugar nacional de aprobación ciudadana

Con austeridad y resultados contundentes, aprobación de Delfina Gómez alcanza 65.7% y se coloca entre los 5 mejores del país

  • Guelatao
  • Peñón Viejo
  • Acatitla
  • Santa Marta
  • Los Reyes
  • La Paz

Mientras personal del medio de transporte trabaja para desalojar el agua, únicamente operan cinco estaciones de la Línea A, en ambos sentidos:

  • Pantitlán
  • Agrícola Oriental
  • Canal de San Juan
  • Tepalcates
  • Guelatao

En tanto, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio de apoyo gratuito para el traslado de usuarios afectados de Guelatao a Santa Marta, en ambos sentidos.

Usuarios que se dirigen a Los Reyes y La Paz, en el Estado de México, deben buscar alternativas para continuar su traslado.

Ayer, martes 2 de septiembre, la Línea A también suspendió el servicio por afectaciones derivadas de las lluvias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno.
Torneo infantil comunitario contará hasta con 10 mil partidos en barrios y colonias

Anuncia Brugada el Torneo Ollamaliztli, para que CDMX viva el Mundial de Futbol 2026 en barrios y comunidades