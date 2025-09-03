Metro CDMX: Línea A suspende servicio por lluvias y cierra estaciones por segundo día consecutivo

Línea A del Metro suspende servicio por inundación en zona de vías.

Por segundo día consecutivo, las intensas lluvias afectan el servicio en la Línea A del Metro de la Ciudad de México, que este miércoles suspendió operaciones con dirección al Estado de México.

Alrededor de 17:00 horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la filtración de agua pluvial desde la Calzada Ignacio Zaragoza provocó una severa inundación en la zona de vías de la línea férrea.

Por lo anterior, el Metro suspendió el servicio en el tramo Guelatao - La Paz, es decir, en seis estaciones:

Guelatao

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Los Reyes

La Paz

Mientras personal del medio de transporte trabaja para desalojar el agua, únicamente operan cinco estaciones de la Línea A, en ambos sentidos:

Pantitlán

Agrícola Oriental

Canal de San Juan

Tepalcates

Guelatao

#AvisoMetro: Debido a la fuerte lluvia en la zona, el servicio en la Línea A opera de forma provisional de Pantitlán a Guelatao en ambos sentidos.



No hay servicio de las estaciones Guelatao a La Paz.



Personal del Metro labora en la zona para restablecer la operación en su… — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 3, 2025

En tanto, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio de apoyo gratuito para el traslado de usuarios afectados de Guelatao a Santa Marta, en ambos sentidos.

Usuarios que se dirigen a Los Reyes y La Paz, en el Estado de México, deben buscar alternativas para continuar su traslado.

🔴 Aviso importante - Línea A



Estamos haciendo el esfuerzo de desalojar toda el agua ingresada al cajón de la zona, mientras tanto en apoyo a las personas usuarias de la Línea A, unidades de @RTP_CiudadDeMex brindan servicio emergente de Guelatao a Santa Marta en ambos sentidos.… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) September 4, 2025

Ayer, martes 2 de septiembre, la Línea A también suspendió el servicio por afectaciones derivadas de las lluvias.

