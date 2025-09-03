Metro CDMX: Línea A suspende servicio por lluvias y cierra estaciones por segundo día consecutivo

Por segundo día consecutivo, las intensas lluvias afectan el servicio en la Línea A del Metro de la Ciudad de México, que este miércoles suspendió operaciones con dirección al Estado de México.
Alrededor de 17:00 horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la filtración de agua pluvial desde la Calzada Ignacio Zaragoza provocó una severa inundación en la zona de vías de la línea férrea.
Por lo anterior, el Metro suspendió el servicio en el tramo Guelatao - La Paz, es decir, en seis estaciones:
- Guelatao
- Peñón Viejo
- Acatitla
- Santa Marta
- Los Reyes
- La Paz
Mientras personal del medio de transporte trabaja para desalojar el agua, únicamente operan cinco estaciones de la Línea A, en ambos sentidos:
- Pantitlán
- Agrícola Oriental
- Canal de San Juan
- Tepalcates
- Guelatao
En tanto, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio de apoyo gratuito para el traslado de usuarios afectados de Guelatao a Santa Marta, en ambos sentidos.
Usuarios que se dirigen a Los Reyes y La Paz, en el Estado de México, deben buscar alternativas para continuar su traslado.
Ayer, martes 2 de septiembre, la Línea A también suspendió el servicio por afectaciones derivadas de las lluvias.
