Con austeridad y resultados contundentes, aprobación de Delfina Gómez alcanza 65.7% y se coloca entre los 5 mejores del país

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se posicionó en el quinto lugar nacional de aprobación ciudadana, con 65.7%, según el estudio más reciente de Demoscopia Digital correspondiente a agosto de 2025. Este ascenso representa un crecimiento sostenido que la ha llevado desde el décimo puesto en junio (60.3%) hasta su posición actual.

Los números reflejan una tendencia ascendente que consolida el liderazgo de la Maestra en una de las gubernaturas más complejas del país. Además, esta confianza ciudadana está respaldada con cifras contundentes, por ejemplo, durante su primer año de gestión, la Secretaría de Finanzas del Estado de México reportó una reducción del 12% en el gasto corriente, recursos que fueron redirigidos estratégicamente hacia programas sociales e infraestructura educativa.

La política de austeridad de la Gobernadora Delfina Gómez ha permitido ampliar significativamente la inversión en las áreas prioritarias para la población más vulnerable, demostrando que es posible gobernar con eficiencia y resultados medibles sin comprometer el bienestar social.