Metro cumple 56 años brindando servicio en CDMX

Conmemorar 56 años de inicio de operación, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México conmemorar 56 años de inicio de operación, y refrenda su compromiso para trabajar, día a día, en pro de un servicio eficiente, rápido y seguro, a través de las Líneas que integran la red.

Desde el 4 de septiembre de 1969 a la fecha, el STC ha transportado alrededor de 68 mil 400 millones de pasajeros, con tarifas de bajo costo y, al día de hoy, con el precio de cinco pesos por viaje, así como diversos accesos gratuitos a sectores específicos

El STC destacó que a lo largo de 56 años, los trenes del Metro han recorrido mil 650 millones de kilómetros. Jornada a jornada, los 365 días del año, más de 14 mil trabajadores del Metro.

Destacando que el organismo cuenta con mil 792 conductores de trenes y 2 mil 156 taquilleras, sin embargo, también es de reconocerse la labor que efectúan 236 reguladores de tráfico , mil 688 técnicos de material rodante y 762 trabajadores de vías.

En el marco marco del 56 aniversario el Director General del STC, Adrián Rubalcava Suárez, reconoce la experiencia de los trabajadores y reitera el compromiso de trabajar en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, “para continuar mejorando el servicio y retomar altos índices de eficacia en la operación”.

Por otro lado la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada se hizo presente en la red social X para destacar y conmemorar este tiempo de servicio, “Hoy celebramos 56 años del @MetroCDMX, el corazón de la movilidad y uno de los programas sociales más importantes de la Ciudad de México, porque garantiza a millones de personas una movilidad accesible y equitativa"

Hoy celebramos 56 años del @MetroCDMX, el corazón de la movilidad y uno de los programas sociales más importantes de la Ciudad de México, porque garantiza a millones de personas una movilidad accesible y equitativa. Reitero mi compromiso de seguir fortaleciéndolo con el… pic.twitter.com/tc4gWtBbMD — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 4, 2025

Asimismo, el Gobierno de CDMX, encabezado por Clara Brugada, con la colaboración del Gobierno federal, el Metro realizará una rehabilitación integral de las siguientes Líneas:

Línea A, que va de Pantitlán a La Paz

Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad

Metro destaca rehabilitación de algunas líneas para el mundial 2026

Con la llegada del Mundial 2026, que comparte sede entre México, Estados Unidos y Canadá, traerá beneficios para una de las 12 Líneas del Metro.

La Línea 2 tendrá “mejora sustantiva“, de cara a la inauguración del Mundial 2026, que se realizará en el Estadio Banorte mejor conocido como Estadio Azteca, el 11 de junio del próximo año.

MSL