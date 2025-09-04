Metro CDMX 4 de Septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) aseguran que los trenes “tardan demasiado” en cada estación, lo que afecta los tiempos de traslado este jueves 4 de septiembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 2, 5, 6, 8, 9, A y 12; y de hasta seis minutos en las líneas 3, 4, 7, 9 y B.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/aqqTRr4542 — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 4, 2025

Por otro lado, los usuarios aseguran que los trenes “tardan demasiado” en cada estación, lo que afecta los tiempos de traslado.

“Buenos días a todos la #L3 va saturada y con baja afluencia en trenes, si tienes otra opción de movilidad ocúpala suerte dirección Indios verdes - Universidad", informo un usuario mediante redes sociales

¿Cómo avanza el Metro hoy?

A las 7:00 horas, el Metro informó que el paso de los trenes es lento en todas las líneas, con tiempos de espera de hasta seis minutos. En tanto, reportó que no hay afluencia máxima en ninguna de ellas.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que en la Línea B se registra alta afluencia, pero que se agilizará el avance de los trenes desde las terminales.

¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro?

Los usuarios de la Línea 3 del Metro va muy lenta y esta provocan retrasos en el traslado, usuario comenta que “La L3 se va parando en cada estación”.

Metro CDMX informó que se presenta alta afluencia en la linea, por lo que “se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”, para agilizar el movimiento en la misma.

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 4, 2025

¿Cómo va la Línea A del Metro CDMX?

Tras las intensas lluvias registradas en la capital del país, había dudas de los usuarios la Línea A del Metro CDMX luego de que la tarde de ayer cerraran algunas estaciones.

Durante la noche durante la noche la circulación fue restablecida y este jueves opera en su totalidad con todas las estaciones abiertas.

Sin embargo aunque las estaciones funcionan en su totalidad los pasajeros reportan atraso en el avance de los trenes.

MSL