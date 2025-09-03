Metro CDMX HOY 3 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 3 de septiembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 2, 5, 6, 8, A y 12; de seis minutos en las líneas 3, 4, 7, 9 y B.

Consulta el avance de los trenes en la Red y anticipa tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/7ZNu8o890b — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 3, 2025

¿Qué pasa en la Línea 12?

La Línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que en las estaciones cada vez aumenta más la aglomeración.

“Por favor agiliza la línea 12 dirección Mixcoac los trenes están pasando llenísimos y no se puede subir”

“¿Qué pasa con la línea 12? Demora en salir en cada estación y llegan llenos los convoyes"

“Tren detenido en estación Tezonco L12 dirección Mixcoac”

Que pasa en la L12, los trenes llegan saturados en dirección a Mixcoac, ayuda! pic.twitter.com/tcyA7ULftv — King Capibara (@CapibaraKing34) September 3, 2025

¿Qué pasa en la Línea 4?

La Línea 4 que corre temporalmente desde Santa Anita a Martín Carrera presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan hasta 10 minutos sin que pase un tren, mientras que el metro informó que se agiliza la marcha en la línea.

“No es verdad, línea 4 más de 10 minutos, la gente está desesperada, no nos podemos subir, ni ayer que llovía hubo tanto desmadre”

“Línea 4 tardo en llegar 15 min el metro y viene super lleno”

“¿Por qué la línea 4 va tan lenta?"

Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 4.



Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 3, 2025

