Seguro de pipa que explotó en puente de La Concordia venció en junio del 2025: ASEA

Volcadura de una pipa en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa.

El seguro de la pipa de gas LP que explotó este 10 de septiembre tras volcar en inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, venció en junio pasado, informó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

El órgano regulador del sector de hidrocarburos detalló en un comunicado que en lo que va del año, la empresa, identificada con la razón social Transportadora Silza, S.A. de C.V., no ha registrado ninguna póliza de seguro de responsabilidad civil, que protege al asegurado en caso de daños a un tercero; además, la unidad involucrada tampoco contaba con un póliza de seguro por daño ambiental.

Gas Silza forma parte de Grupo Tomza y cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Grupo Tomza, dirigido por Tomás Zaragoza Fuentes, se especializa en la importación, almacenamiento, distribución y comercialización de gas LP en México y en varios países de Centroamérica, incluyendo Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Además, la familia de Tomás Zaragoza Fuentes controla empresas como Z Gas, Gas Imperial y Global Gas. Su hijo, Enrique Zaragoza, es responsable directo de Gas Silza.

Explosión de pipa de gas en inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. ı Foto: David Patricio / La Razón

De acuerdo con la ASEA, el vehículo cargó en la Terminal Marítima Gas Tomza, ubicada en el puerto de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz. El registro de póliza de la planta de almacenamiento, con número de permiso G/029/LPA/2010, fue otorgado el 20 de septiembre de 2024 y venció el 12 de junio de 2025.

Aunque este año Siza ingresó una solicitud para registrar la póliza de seguro para la actividad de almacenamiento de gas licuado de petróleo (LP) mediante planta de suministro, fue desechada y hasta la fecha ASEA no tiene registro sobre un seguro vigente.

Personal de la ASEA y de la CNE se encuentran en el lugar del accidente para, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), investigar y esclarecer las causas, a fin de “reforzar las acciones de prevención que eviten la repetición de eventos similares”.

“La ASEA ha comenzado los protocolos técnicos para la elaboración del informe de causa raíz, conforme a la normatividad que rige a esta institución", indicó el órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La ASEA y SEMARNAT comparten información importante sobre la explosión de una pipa de gas registrada esta tarde en la alcaldía Iztapalapa. Publicado por ASEA Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente en Miércoles, 10 de septiembre de 2025

