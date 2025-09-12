Flamazo por acumulación de gas deja 4 lesionados en la Benito Juárez, CDMX

Alcalde Luis Mendoza de la BJ atiende flamazo por acumulación de gas en colonia Portales.

Un nuevo accidente con gas suma cuatro heridos en la capital, en la Colonia Portales

La acumulación de gas en una vecindad ubicada en el cruce de las calles Víctor Hugo y Antillas, en la colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez, provocó un flamazo la mañana de este viernes, que dejó como saldo cuatro personas lesionadas por quemaduras.

De acuerdo con las primeras versiones, el incidente se originó en la planta baja del conjunto habitacional, lo que generó la inmediata movilización de los equipos de emergencia de la Ciudad de México.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil de la demarcación y policías capitalinos acudieron al sitio para acordonar la zona y evitar mayores riesgos, mientras paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron a las víctimas.

Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, dio a conocer que “atendimos incendio por acumulación de gas en una tortillería ubicada en la calle Víctor Hugo, colonia Portales, alcaldía Benito Juárez. Se reportan cuatro personas con quemaduras que ya reciben atención médica en el lugar”.

Los lesionados fueron estabilizados y trasladados a distintos hospitales, entre ellos el General de Xoco, el General Rubén Leñero y el General de Balbuena. Una cuarta persona no requirió hospitalización. Hasta ahora, la gravedad de las quemaduras no ha sido precisada.

En el lugar se desplegaron células de Protección Civil de Benito Juárez, paramédicos de la alcaldía y ambulancias de la Cruz Roja, así como personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes supervisaron los inmuebles aledaños y revisaron los tanques de gas de los departamentos.

Por protocolo de seguridad, se realizó la evacuación de aproximadamente 150 personas y 25 departamentos; aunque, tras controlar el riesgo, se permitió el reingreso de los vecinos a sus viviendas.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, acudió al sitio conocido como Molino “Pepe”, donde supervisó las labores de auxilio. “Ya se revisó el edificio y todos los departamentos, todos los tanques de gas y todo lo aledaño. De entrada, todos los vecinos quedaron fuera hasta que se garantice la seguridad”, declaró el edil, quien destacó la coordinación entre Protección Civil, BlindarBJ360°, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

