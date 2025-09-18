Diputada Álvarez Soto lanza otra iniciativa para proteger a las infancias

La diputada Laura Álvarez Soto, del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal local y tipificar con precisión el sexting cuando involucra a menores de 18 años agregando el Capítulo VIII “Sexting” al Título Quinto “Delitos Contra la Libertad y la Seguridad Sexuales y el Normal Desarrollo Psicosexual” con los artículos 181 Sexies, 181 Septies y 181 Octies. Su objetivo es cerrar vacíos legales y proteger de manera efectiva la intimidad y el desarrollo psicosocial de niños y adolescentes en entornos digitales.

La legisladora explicó que México ocupa el primer lugar en pornografía infantil y que el sexting expone a niños y adolescentes al ciberacoso, extorsión y a la difusión de su intimidad. De acuerdo con cifras del INEGI, en 2024 tres millones de adolescentes de 12 a 17 años padecieron ciberacoso. En la Ciudad de México, el mismo año, 276,878 menores de 18 años recibieron insinuaciones o propuestas sexuales; 145,284 fueron amenazados o extorsionados con publicar imágenes sexuales; y 40,814 sufrieron la difusión o incluso la venta de contenido sexual sobre ellos.

La iniciativa define el delito cuando la víctima es menor de edad: a quien obligue, reciba u obtenga de la persona menor imágenes, textos o grabaciones de contenido erótico, íntimo o sexual y las difunda o pretenda difundir sin su consentimiento se le impondrán de cinco a siete años de prisión. Además, se ordena la inscripción de las personas sentenciadas en el Registro de Personas Agresoras Sexuales de la Ciudad de México con la reforma al artículo 69 Ter del Código Penal del Distrito Federal.

Álvarez Soto subrayó que la Ley Olimpia seguirá vigente y debe aplicarse con rigor, pero que es insuficiente por sí sola porque no previene todo el ciclo de violencia que ocurre antes de la posible difusión de imágenes. También fue muy clara en que la reforma no busca criminalizar la curiosidad o la imprudencia adolescente, ni invadir la vida privada entre adultos, sino que se centra en responsabilizar a adultos que se aprovechan del poder y del anonimato para vulnerar a niños y adolescentes.

La diputada llamó a complementar el esfuerzo penal con prevención mediante las familias, escuelas y la cooperación de las plataformas tecnológicas para responder con rapidez ante reportes de riesgo. Finalmente, pidió el apoyo de todos los grupos parlamentarios para mostrar voluntad política y proteger a los niños de la capital.

Congreso de la Ciudad de México. ı Foto: Especial.

