Rescatistas paran el tránsito en Álvaro Obregón 286 para realizar simulacro

Al conmemorarse 40 años del terremoto de 1985 y ocho del de 2017, integrantes del Grupo de Rescate 19 de septiembre se dieron cita en el exterior del predio ubicado en Álvaro Obregón 286, donde 49 personas murieron hace ocho años, tras derrumbarse un edificio.

El grupo conformado por 12 personas, que colaboró en las labores de rescate en 2017 durante cuatro días, se dio cita este viernes en el lugar, donde colaboró para detener el tránsito en avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc, en punto de las 12 del día.

Las actividades del #SegundoSimulacroNacional2025 de hoy 19 de septiembre, se realizan considerando como escenario un sismo hipotético de magnitud 8.1 y epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las redes sociales del SSN se mantienen en operación de manera normal. pic.twitter.com/iCucBZp8Dp — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 19, 2025

Los rescatistas explicaron que año con año se dan cita en el sitio como un homenaje para quienes fallecieron tras ese derrumbe.

Habitantes de la zona abandonaron sus viviendas en cuanto comenzó a sonar la alerta sísmica.

Algunos descendieron de un edificio de ocho pisos que se ubica a un costado de donde se encontraba la empresa donde hace ocho años 77 personas quedaron atrapadas tras el terremoto.

Otros salieron con sus mascotas y atravesaron la calle para colocarse en el camellón, y así atestiguar mientras se realizaba el simulacro.

A unos metros del lugar, en la Secretaría de Movilidad, decenas de personas en grupos descendieron del edificio y se mantuvieron por aproximadamente 20 minutos en el exterior.

La realización de este simulacro subraya la importancia de la preparación y la solidaridad comunitaria en la prevención y respuesta ante desastres naturales. Además, resalta el compromiso de las autoridades y organizaciones civiles para mantener viva la memoria de las víctimas y continuar trabajando en la mejora de las estrategias de seguridad y rescate en la Ciudad de México.

🔊#SegundoSimulacroNacional, se activa el protocolo en la Red de Movilidad Integrada, #SEMOVI y Módulos. Participa con responsabilidad:

✅ Atiende las indicaciones del personal

✅ No corras ni empujes

✅ Mantén la calma#LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) September 19, 2025

Asimismo, la SEMOVI informo sobre el Segundo Simulacro nacional, y sobre la activación del protocolo en la Red de Movilidad Integrada. E invito a la población a participar con responsabilidad atendiendo las indicaciones del personal y así como no correr, no empujar y sobre todo mantener la calma en todo momento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL