Reporta GCDMX que 99.06% de altavoces en CDMX funcionaron durante Simulacro Nacional 2025

Al hacer un balance del simulacro en Ciudad de México, en el marco de los 40 años del sismo de 1985, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que funcionaron el 99.06 por ciento de las bocinas o altavoces colocados en todo el territorio capitalino.

“A las 12 horas el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) activó la alerta sísmica y el C5 la difundió a través de sus altavoces, 13 mil 992 postes, 27 mil 887 bocinas o altavoces de las que funcionaron el 99.06 por ciento”, explicó Clara Brugada en conferencia de prensa desde el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

El Simulacro se realizó bajo el escenario hipotético de un sismo de 8.1 grados de magnitud, localizado en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

TE RECOMENDAMOS: A los señalados se les llevó al MP SSC arresta a 4 hombres en posesión de un arma larga en la Venustiano Carranza

“Podemos decir que mejoramos frente al año pasado. No retrocedimos, sino mejoramos, esa es la conclusión. Siempre hay cosas que fortalecer y lo vamos a hacer”, afirmó Clara Brugada.

Salvador Guerrero, coordinador general del C5, aseguró que el funcionamiento del 99.06 por ciento de los altavoces es el mejor resultado en los 10 años que tiene el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto capitalino reproduciendo la alerta sísmica, y en los 30 años que tiene el proceso de incorporarlo a la vida pública.

Agregó que de 13 mil 992 sitios donde hay bocinas del C5, 13 mil 860 reprodujeron el audio de manera exitosa, donde cada uno tiene dos bocinas con excepción de 97 que sólo cuentan con una.

Los sitios que no sonaron fueron 132. La alcaldía donde sonó la mayor cantidad de bocinas instaladas fue Iztapalapa, donde hay 2 mi 213 y fallaron 18. Mientras que Milpa Alta, que es donde hay la menor cantidad, con 228 sitios y falló una.

“En las fallas estamos hablando de temas de conexión a la red en 51 sitios, fallas de energía eléctrica 75 y por obras fueron cuatro”, explicó.

El funcionario comparó las cifras con lo registrado en abril, durante el primer simulacro, donde hubo un nivel de eficiencia de 99.04 por ciento, cuando, dijo, no había lluvia.

“No podemos descartar la probabilidad en algunas de las fallas que tienen que ver con energía eléctrica, y también con conexión a la red, haya intervenido este conjunto de trombas que se presenta desde el 10 de junio en la ciudad”.

El tiempo promedio de evacuación fue de 65 segundos, y como parte del protocolo del plan de emergencia sísmica, participaron más de 75 mil 250 brigadistas de protección civil, tanto públicos como privados.

Al respecto, Miriam Urzua, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, aseguró que en esta ocasión se disminuyó el tiempo de evacuación.

“Creemos que este tiempo es un tiempo que hemos logrado máximo, sin embargo creemos que estamos en los tiempos reales de evacuación de un sismo de este tipo, y también va a depender muchísimo del epicentro y del tipo de sismo que sea”.

Bugada Molina agregó que la participación ciudadana en este simulacro fue significativa, con alrededor de 8.1 millones de personas involucradas y 25 mil 354 inmuebles registrados en la plataforma, que se convierte en el máximo histórico que se ha tenido en los simulacros.

De esa cifra, 16 mil 872 fueron edificios privados, y 8 mil 482 fueron inmuebles públicos de los tres órdenes de gobierno, entre escuelas, oficinas, infraestructura.

“Se mejoró la participación de la población, se mejoraron los protocolos de comunicación entre la gente que está haciendo el trabajo en los territorios y el centro de mando, hubo mejor coordinación. Los consejos de protección civil se instalaron bien y tuvieron mayor participación, y se mejoraron los escenarios demostrativos, cada vez más complicados”.

El sonido de la alerta sísmica también se difundió a través de medios como radio y televisión, así como edificios públicos y privados que tienen instalados los receptores, además de los teléfonos móviles.

“De acuerdo con el gobierno federal, este mecanismo convierte a México en el cuarto país del continente en contar con dicha tecnología”, dijo.

Se realizaron sobrevuelos con cinco helicópteros Cóndor, se desplegaron 16 mil 450 policías apoyados por mil 598 vehículos, 33 motocicletas, 10 grúas, 12 ambulancias, 13 motoambulancias y una unidad de rescate para dar apoyo en los inmuebles y se lograra una evacuación segura.

Paralelamente, los 16 consejos de Protección Civil de las alcaldías se activaron e instalaron el plan de emergencia. Así como las 72 coordinaciones territoriales.

“El segundo simulacro nacional se llevó a cabo como un ejercicio técnico de coordinación entre instituciones. Fue también un acto de memoria y reconocimiento a las personas que hace 40 años o que hace ocho años demostraron que la solidaridad es la mayor fortaleza de nuestra ciudad”.

Antes, Clara Brugada encabezó la ceremonia cívica por el 40 aniversario del terremoto del 19 de Septiembre de 1985 y ocho años del sismo de 2017 en la Plaza de la Solidaridad.

Brugada Molina izó la bandera a media asta y montó una guardia de honor, acompañada de funcionarios de su gabinete, bomberos y elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como de Protección Civil.

En su mensaje la funcionaria capitalina recordó que “se estima que hubo entre 6 mil y 10 mil personas fallecidas ese día, lo cierto es que a los que perdimos ese día no hemos dejado de recordarles y rendirles homenaje todos los días “.

Agregó que la fatídica mañana de hace 40 años “hizo germinar la semilla de una nueva sociedad organizada donde el pueblo salvó al pueblo ante la ausencia del estado”.

En el acto estuvieron presentes representantes de movimientos populares urbanos, como Súper Barrio, representantes del sindicato de Costureras, así como del grupo rescatistas Topos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR