Simulacro Nacional 2025: Suena Alerta Sísmica este 19 de Septiembre del 2025 | VIDEOS

Este viernes 19 de septiembre en punto de las 12:00 horas se activó la Alerta Sísmica, que sirve para participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025 en todo México.

En la Ciudad de México, cientos de personas desalojan inmuebles públicos y privados.

Este ejercicio se realiza para fortalecer la cultura de la protección civil, recordar a las víctimas de los sismos históricos de 1985 y 2017, y preparar a la población para responder de manera adecuada ante una emergencia real.

La hipótesis de este ejercicio es un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Este movimiento afectaría a varios estados del país, entre ellos la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Capitalinos participando en el Simulacro Nacional. ı Foto: David García.

Una novedad para este simulacro es la prueba nacional de alertamiento masivo vía teléfonos celulares.

A las 12:00 horas, dispositivos móviles recibieron un mensaje de texto acompañado de un sonido y vibración.

Mensaje en móviles. ı Foto: Especial.

Esta mañana, la Presidenta de México Claudia Sheinbaum realizó en el Zócalo, en punto de las 07:19 horas, el acto de Izamiento de la Bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa; almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana.

En la ceremonia cívica elementos de las Fuerzas Armadas entonaron “Canto a la Bandera”; acto seguido se procedió a honrar la memoria de las personas que perdieron la vida de los sismos; después se ejecutó el corte “Silencio” in memoriam. Al concluir, los presentes entonaron el Himno Nacional.

El terremoto de 1985 tuvo una magnitud de 8,1, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Comenzó a las 7:19 horas, con epicentro a 45 kilómetros al noroeste de La Mira, en el estado de Michoacán; mientras que el de 2017 fue de 7.1 grados.

