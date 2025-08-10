Segundo Simulacro Nacional 2025: FECHA y HORA del evento en la Ciudad de México

El próximo viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas la Ciudad de México y todo el país participarán en el Segundo Simulacro Nacional 2025. Este ejercicio se realiza para fortalecer la cultura de la protección civil, recordar a las víctimas de los sismos históricos de 1985 y 2017, y preparar a la población para responder de manera adecuada ante una emergencia real.

Participar en el simulacro es muy importante para que, en caso de un sismo real, las personas sepan cómo actuar y se reduzcan riesgos de lesiones o daños mayores.

Hipótesis del simulacro

La hipótesis de este ejercicio es un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Este movimiento afectaría a varios estados del país, entre ellos la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El objetivo es simular un escenario realista para poner a prueba los protocolos de protección civil, los sistemas de alerta, así como la capacidad de respuesta y organización de la población.

Alerta a través de celulares y altavoces

Una gran novedad para este simulacro será la prueba nacional de alertamiento masivo vía teléfonos celulares. A las 12:00 horas, más de 80 millones de dispositivos recibirán un mensaje de texto acompañado de un sonido y vibración, sin importar si el celular está en modo silencio o si está en uso.

El mensaje que aparecerá dirá lo siguiente:

“Esto es un simulacro. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México. Esto es un simulacro.”

Además, en la Ciudad de México y otros estados se activarán más de 14,000 altavoces instalados en distintas zonas para complementar la alerta y asegurar que la mayor cantidad posible de personas escuchen la señal y puedan actuar.

Registro de inmuebles para el simulacro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México invita a los ciudadanos a registrar sus inmuebles para el simulacro, lo que permite un mejor control y seguimiento durante el ejercicio.

Si vives en la CDMX, tienes hasta el jueves 18 de septiembre a las 11:59 horas para hacer el registro. Puedes hacerlo fácilmente en la página oficial: https://simulacronacional.sspc.gob.mx/segundosimulacronacional2025/.

El registro ayuda a identificar los lugares que participan y facilita la coordinación en caso de una emergencia real.

¿Cómo participar y por qué es importante?

La invitación es abierta para que todos participen, ya sea en escuelas, centros de trabajo, espacios públicos o desde casa. El simulacro es una oportunidad para practicar y evaluar cómo actuar de forma rápida, ordenada y segura ante un sismo.

Un simulacro es un ensayo que te prepara para actuar en caso de emergencias. La hipótesis principal del #SegundoSimulacroNacional2025 📣 será de sismo.#LaPrevencionEsNuestraFuerza #19SDiaNacionalPC



Registra tu inmueble en: https://t.co/h8ZvrJqP3S

Practicar la evacuación, conocer las rutas de salida y los puntos de reunión, así como escuchar la alerta, puede marcar la diferencia cuando la emergencia sea real.

Además, la participación colectiva permite que las autoridades identifiquen áreas de oportunidad para mejorar los protocolos y sistemas de protección civil.

Recomendaciones para el día del simulacro

Mantén la calma y sigue las indicaciones de las autoridades.

Evacúa de manera ordenada, sin correr ni empujar.

Usa las rutas de evacuación señalizadas.

No uses elevadores.

Reúnete en los puntos designados y espera instrucciones.

El Segundo Simulacro Nacional 2025 es una oportunidad para reforzar la prevención y estar mejor preparados. Levanta tu alarma y haz que esta fecha sea parte de tu agenda para ayudar a cuidar tu vida y la de quienes te rodean.