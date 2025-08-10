Comunidad de artesanos dialogará con Adidas antes de demandar: INPI sobre caso de diseño de Yalálag

Adelfo Regino, titular del INPI, aseguró que acompañará a artesanos si deciden proceder con denuncia a Adidas.

Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), afirmó que la comunidad de artesanos de Villa Hidalgo Yalálag dialogará con Adidas antes de proceder con una demanda por el caso de apropiación cultural en el que, se ha acusado, incurrió la empresa con su modelo de calzado Oaxaca Slip On.

En entrevista con el medio Quadratin México, Regino Montes aseguró que su dependencia tomó conocimiento de que la empresa solicitó un diálogo con la comunidad de artesanos pertenecientes a Villa Hidalgo, Yálalag, del pueblo zapoteco en la Sierra Norte de Oaxaca.

Por lo anterior, aseguró que, por parte del INPI, “vamos a esperar” los resultados de estos diálogos antes de proceder con alguna denuncia o proceso administrativo contra la empresa de moda y calzado deportivo.

“Tengo información de que la empresa Adidas ha solicitado un diálogo con la comunidad y vamos a esperar”, declaró Regino Montes a Quadratin México.

Vamos a estar atentos y cuando así lo decidan, también estaremos acompañando los procedimientos administrativos o en su caso, los procesos penales que correspondan Regino Montes, titular del INPI



En el mismo sentido, Adelfo Regino informó que, durante el tiempo que ha durado la controversia, ha mantenido comunicación constante con el Gobierno de Oaxaca y la Secretaría de Cultura de México.

Esta semana, se difundió un caso de supuesto plagio por parte de la empresa Adidas con su modelo de calzado casual Oaxaca Slip On, el cual, según reportes, tomó el diseño y las decoraciones propias de los huaraches que se producen de manera artesanal en Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca.

En la Mañanera del 8 de agosto se abordó el tema de los Oaxaca Slip On. Foto›Cuartoscuro

El caso llegó al conocimiento del Gobierno federal, donde, incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto, y aseguró que en casos como éste debe cumplirse con las leyes que protegen al patrimonio y la identidad de los pueblos.

“Estamos trabajando en una Ley para garantizar además de lo que ya existe, porque en cierta manera están usurpando la creatividad de un pueblo originario”, aseguró la mandataria federal en la Mañanera del Pueblo del viernes 8 de agosto.

Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, ha prometido reforzar apoyo a comunidades. Foto›Cuartoscuro

“En realidad en una apropiación cultural tiene que haber un resarcimiento y tiene que cumplirse con la ley de patrimonio”, abundó.

Por otra parte, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, ha reiterado el compromiso del Gobierno federal por apoyar el derecho de las comunidades y fortalecer a los barrios originarios.

Mientras que la directora legal de Adidas México, Karen González Vargas, se comunicó directamente con el Gobierno de Oaxaca para explorar los mecanismos de reparación.

