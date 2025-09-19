Sheinbaum Iza Bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum realizó este viernes 19 de septiembre en el Zócalo, en punto de las 07:19 horas, el acto de Izamiento de la Bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

La jefa del Ejecutivo y comandante Suprema de las fuerzas armadas, Claudia Sheinbaum, estuvo acompañada por el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa; almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina; Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Omar García Harfuch, titular de Seguridad y protección ciudadana.

En la ceremonia cívica elementos de las Fuerzas Armadas entonaron “Canto a la Bandera”; acto seguido se procedió a honrar la memoria de las personas que perdieron la vida de los sismos; después se ejecutó el corte “Silencio” in memoriam. Al concluir, los presentes entonaron el Himno Nacional.

Zócalo de la CDMX. ı Foto: Captura de pantalla.

Este día también se realizará el Segundo Simulacro Nacional, en punto de las 12:00 horas, ejercicio que tiene como objetivo fomentar la cultura de la prevención ante desastres como sismo, huracanes o incendios. Se activará la Alerta Sísmica en los más de 14 mil altavoces de la Ciudad de México.

El terremoto de 1985 tuvo una magnitud de 8,1, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Comenzó a las 7:19 horas, con epicentro a 45 kilómetros al noroeste de La Mira, en el estado de Michoacán; mientras que el de 2017 fue de 7.1 grados.

