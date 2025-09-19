SSC-CDMX reporta calma tras Simulacro Nacional 2025 | VIDEOS

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que tras la activación de la Alerta Sísmica por el Segundo Simulacro Nacional2025, y tras el sobrevuelo de los helicópteros del agrupamiento Cóndores, se reportó calma en la capital del país.

#SegundoSimulacroNacional2025 l Tras el sobrevuelo de los helicópteros del agrupamiento #Cóndores, informo que todo se encuentra en calma en la #CiudadDeMéxico. Sin novedad después del simulacro de este día. #19S pic.twitter.com/YgtjPxvWqF — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 19, 2025

Este viernes 19 de septiembre en punto de las 12:00 horas se activó la Alerta Sísmica, que sirve para participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025 en todo México.

En la Ciudad de México, cientos de personas desalojan inmuebles públicos y privados.

#Fotos | Así se llevó a cabo el #SegundoSimulacroNacional2025, este 19 de septiembre, en el centro comercial del Toreo. Les tomó 3 minutos a los clientes en desalojar la tienda



📸: David García / @LaRazon_mx pic.twitter.com/iCvWZkBWcv — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 19, 2025

