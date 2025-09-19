Pablo Vázquez informa en X

SSC-CDMX reporta calma tras Simulacro Nacional 2025 | VIDEOS

Secretaría local informó que tras la activación de la Alerta Sísmica por el Segundo Simulacro Nacional2025, y tras el sobrevuelo de los helicópteros del agrupamiento Cóndores, se reportó calma en la capital del país

Capitalinos participando en el Simulacro Nacional.
Capitalinos participando en el Simulacro Nacional. Foto: David García.
Por:
La Razón Online

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que tras la activación de la Alerta Sísmica por el Segundo Simulacro Nacional2025, y tras el sobrevuelo de los helicópteros del agrupamiento Cóndores, se reportó calma en la capital del país.

Este viernes 19 de septiembre en punto de las 12:00 horas se activó la Alerta Sísmica, que sirve para participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025 en todo México.

En la Ciudad de México, cientos de personas desalojan inmuebles públicos y privados.

TE RECOMENDAMOS:
Que no se te pase: este sábado también aplica el Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.
Para no contaminar

Hoy No Circula sabatino: qué autos y placas descansan este 20 de septiembre en CDMX y Edomex

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Acto cívico en la capital del país.
Sismos de 1985 y 2017

Brugada preside la ceremonia cívica de la CDMX por el aniversario del 19 de Septiembre