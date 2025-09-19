SSC-CDMX reporta calma tras Simulacro Nacional 2025 | VIDEOS

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que tras la activación de la Alerta Sísmica por el Segundo Simulacro Nacional2025, y tras el sobrevuelo de los helicópteros del agrupamiento Cóndores, se reportó calma en la capital del país.
Este viernes 19 de septiembre en punto de las 12:00 horas se activó la Alerta Sísmica, que sirve para participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025 en todo México.
En la Ciudad de México, cientos de personas desalojan inmuebles públicos y privados.
