Sube a 26 el número de muertos por explosión de pipa en el Puente de La Concordia.

La cifra de fallecidos tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, subió a 26, informó la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México.

Además, indicó que se mantienen 19 personas hospitalizadas, mientras que 39 personas ya fueron dadas de alta.

“Informamos sobre el incidente en Iztapalapa, confirmando que se mantienen 19 personas hospitalizadas, 39 personas ya fueron dadas de alta y 26 personas han fallecido, lamentablemente”, informó la dependencia capitalina en la red social X.

❗️Informamos sobre el incidente en #Iztapalapa, confirmando que se mantienen 19 personas hospitalizadas, 39 personas ya fueron dadas de alta y 26 personas han fallecido, lamentablemente. pic.twitter.com/Cu666p1NDm — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 20, 2025

Según el corte más reciente entregado por las autoridades, Erik Acevedo Romero, chofer de microbus de 33 años de edad, murió la noche de este viernes en el hospital Rubén Leñero.

Las personas que también fallecieron en las últimas horas, fueron Jaime Javier Becerra Urieta, de 49 años de edad, y María Salud Juaurrita Molina, de 35 años; ambos se encontraban internados también en el hospital Rubén Leñero.

También Giovani Martínez Llanos, de 17 años, quien recibía atención médica en el hospital Magdalena de las Salinas.

El accidente de la pipa de gas ocurrió el miércoles de la semana pasada, cuando un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Entre los heridos, se encuentra la menor de edad que sobrevivió tras ser protegida por su abuela, Alicia Matías Teodoro, quien falleció el viernes de la semana pasada, y quien presentaba quemaduras en más del 90 por ciento del cuerpo.

La menor sufrió quemaduras en el 25 por ciento de su superficie corporal, ya fue extubada y continúa reportada como crítica-estable, informó la Fundación Michou y Mau el jueves.

En el comunicado, la organización detalló que la niña se encuentra acompañada por su mamá, la señora Jazmín, y aseguró que se mantendrá informando sobre su evolución.

El miércoles, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el accidente ocurrió debido a que el vehículo circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control al tomar una curva y se estrellara con el muro de contención.

Sin embargo, un video que fue revelado mostró lo contrario. Pues se pudo observar al vehículo circular a una velocidad prudente. Hasta el momento, la Fiscalía de la Ciudad de México no se ha pronunciado sobre dicha grabación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Con información de Tanía Gómez.