Suman 27 fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Explosión de pipa de gas en inmediaciones del puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que suman 27 los fallecidos por la explosión de una pipa en el puente de La Concordia ocurrida el miércoles 10 de septiembre en Iztapalapa, es decir, uno más que el último conteo.

A través de una breve publicación en redes sociales, la dependencia informó que, al corte de las 11:00 horas de este sábado, suman 27 muertos por el accidente en Iztapalapa. Hasta la noche del viernes, sumaban 26 decesos, por lo que se presume que uno más perdió la vida durante la madrugada.

🔺Actualizamos la información del incidente en #Iztapalapa: 18 personas continúan hospitalizadas, 39 fueron dadas de alta y 27 fallecieron. pic.twitter.com/rZ4euVu94q — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 20, 2025

Por otro lado, la Secretaría de Salud Pública informó que 18 personas siguen hospitalizadas, mientras que 39 han sido dadas de alta.

De acuerdo con la lista actualizada de finados, la vigésimo séptima víctima mortal responde al nombre de Ricardo Hernández Corona, de 38 años.

Bomberos combaten las llamas de la pipa en La Concordia, el miércoles 11 de septiembre. Foto›AP

Mientras tanto, los tres niveles de Gobierno, así como organizaciones de la sociedad civil, continúan brindando apoyo y acompañamiento a las familias de las víctimas y de los heridos, mientras algunos de ellos siguen hospitalizados.

Asimismo, continúan las investigaciones por este accidente, de forma que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha informado que, de forma preliminar, se ha concluido que la volcadura de la pipa ocurrió debido a un posible exceso de velocidad del conductor de la unidad.

Aspecto del accidente en Iztapalapa, el miércoles 11 de septiembre. ı Foto: tomada de X: @JefeVulcanoCova.

Lo anterior provocó que se perdiera el control del vehículo y se estrellara contra el muro de contención. El conductor de la unidad también falleció.

La pipa, que se estrelló en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de La Concordia, en Iztapalapa, el pasado miércoles 10 de septiembre, transportaba 49 mil 500 litros de gas.

am