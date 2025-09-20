Sube a 26 cifra de fallecidos tras explosión de pipa de gas

Memorial en honor de las víctimas de la explosión, el pasado 13 de septiembre.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre, se incrementó a 26.

Las personas que fallecieron en las últimas horas fueron Jaime Javier Becerra Urieta, de 49 años de edad, y María Salud Juaurrita Molina, de 35 años; ambos se encontraban internados en el Hospital Rubén Leñero.

También Giovani Martínez Llanos, de 17 años, quien recibía atención médica en el Hospital Magdalena de las Salinas.

19 personas permanecen hospitalizadas y 39 recibieron el alta

Por la noche, se dio a conocer el deceso de Erik Acevedo Romero, chofer de microbus de 33 años de edad, que conducía con dirección al paradero de Santa Martha, quien se encontraba en el hospital Rubén Leñero. En reporte, la dependencia indicó que 39 personas ya fueron dadas de alta, mientras que 19 permanecen hospitalizadas.

Entre los heridos, se encuentra Jazlyn Azulet, la menor de dos años de edad, que sobrevivió tras ser protegida por su abuela, Alicia Matías Teodoro, quien falleció el viernes de la semana pasada, y quien presentaba quemaduras en más del 90 por ciento del cuerpo.

Jazlyn Azulet, quien sufrió quemaduras en el 25 por ciento de su superficie corporal, ya fue extubada y continúa reportada como crítica-estable, informó la fundación Michou y Mau el jueves.

El accidente ocurrió el miércoles de la semana pasada, cuando un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros de gas volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

El miércoles, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el accidente ocurrió debido a que el vehículo circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control al tomar una curva y se estrellara con el muro de contención.

En este contexto, se informó que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de México, a través del Banco de Tejidos, entregó al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) 12 mil 35 centímetros cuadrados de tejido amniótico y 400 centímetros cuadrados de membrana de colágeno para la atención de seis pacientes afectados por la explosión.