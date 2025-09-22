Cuida a quien cuida: Requisitos y cuándo empieza el registro para recibir 2 mil pesos en CDMX

Cuida a Quien Cuida dará dos mil pesos a personas cuidadoras de la CDMX

El pasado miércoles la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer el nuevo programa llamado Cuida a quien Cuida, que está dirigido a personas cuidadoras de la capital.

Este apoyo de dos mil pesos se entregó de manera inicial a mil personas, con la finalidad de que los cuidadores puedan mejorar su bienestar, así como el de las personas a las que cuidan.

Las personas cuidadoras no solamente brindan apoyo a adultos mayores, estas a su vez también están al cuidado de personas con discapacidad y personas enfermas que requieren asistencia, lo que demanda de mucha atención y tiempo, razón por la cual en ocasiones no pueden tener un trabajo formal.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer fechas próximas para realizar un registro para el programa Cuida a quien Cuida, sí se conocen los requisitos necesarios para poder formar parte de este programa:

Tener de 18 a 56 años

Vivir en la Ciudad de México

Acreditar que la persona que quiere ser beneficiaria del programa sea el o la cuidadora principal de una persona con discapacidad, un adulto mayor o una persona enferma que requiera asistencia

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Solicitud de ingreso al programa Cuida a quien Cuida

Hoy arrancamos el programa #CiudadQueCuidaAQuienCuida, parte de la construcción de nuestro Sistema Público de Cuidados, que reconoce la importancia del trabajo doméstico y de cuidados, muchas veces no remunerado. Este programa integra un apoyo económico bimestral, servicios… pic.twitter.com/hApEJx6YmF — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 17, 2025

El programa Cuida a Quien Cuida busca el bienestar de las mujeres cuidadoras de la CDMX ı Foto: Especial

¿Quiénes pueden recibir los dos mil pesos de Cuida a quien Cuida?

De acuerdo con la jefatura de gobierno capitalina, aproximadamente el 85 por ciento de las personas que resultarán beneficiarias de este programa son mujeres, ya que principalmente son las encargadas de cuidar a personas con discapacidad, adultos mayores o personas enfermas.

Este programa ofrece un apoyo de dos mil pesos que serán otorgados de manera bimestral mediante transferencias, y también se brindará acompañamiento a las y los cuidadores mediante talleres que les puedan proveer herramientas.

Las personas que resulten beneficiarias también podrán acceder a los servicios en materia de cuidados que se ofrecen en los distintos centros de Utopía de la CDMX, en los que podrán también acceder a programas culturales y deportivos.

Además de esto, también serán beneficiados con el programa Colibrí Viajero, que facilita el acceso y recorridos a personas de la capital para que puedan asistir a actividades artísticas, culturales y naturales de manera gratuita dentro del país.

Puntualizó que este programa cuestiona la división sexual del trabajo, por lo que presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma para que la Constitución Política pueda avanzar en temas de erradicación de la distribución sexual del trabajo.