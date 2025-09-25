Alistan apertura de la L-1

Clara Brugada en un recorrido en la Línea 1, en febrero pasado.

Luego de tres años de retraso, la Línea 1 abrirá de manera completa en octubre tras su rehabilitación, de acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Durante la entrega de vales del Programa Mercomuna, la mandataria anunció que el próximo mes, aunque no precisó la fecha, serán reabiertas las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

El consorcio chino CRRC Zhuzhou Locomotive es el encargado de las obras y fue multado en la pasada administración por el retraso de la primera fase para echar a andar esta ruta del Metro.

Una vez que abran las estaciones de la Línea 1, que aún permanecen cerradas, las nuevas obras de rehabilitación comenzarán en la Línea 3, indicó Brugada Molina en su mensaje de ayer.