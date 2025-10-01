Avanza reparación de ‘grieta geológica’ en puente de la Concordia en Iztapalapa

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México descartó que la oquedad reportada el martes a la altura del puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, no se trata de un socavón, sino de una “grieta geológica”.

Lo anterior, explicó en una tarjeta informativa, porque en el punto no hay instalaciones hidráulicas, y detalló que, tras los trabajos realizados hasta la madrugada de este 1 de octubre, la abertura en la carpeta asfáltica ya fue cubierta.

Excavan en la zona para rellenar y asfaltar

Las obras, detalló, consistieron en “trabajos de excavación, así como el vaciado de tepetate con agua para el taponamiento de grietas”.

Ahora, se construirá una caja disipadora a una profundidad de 1.5 metros para contener y estabilizar el terreno, además de absorber los movimientos de la grieta y evitar su crecimiento; luego, se rellenará con capas de grava y tepetate para finalmente asfaltar.

Los trabajos concluirán antes de este jueves 2 de octubre, informó la Segiagua, mientras persiste el cierre de la vialidad que conecta con la autopista México-Puebla.

Trabajados de reparación en la zona del Puente de la Concordia donde apareció un socavón. ı Foto: Gobierno de CDMX

En un recorrido por la zona, La Razón constató que a las 18:00 horas los trabajos continúan sobre la curva donde donde el pasado 10 de septiembre una pipa de gas LP volcó y explotó, lo que ha dejado, hasta el momento, al menos 31 personas fallecidas.

Al lado de la pendiente se extiende la grieta geológica hasta tres metros, justo a un costado de los memoriales de las víctimas.

Con costales de arena fueron rellenadas las partes más visibles de la grieta, por el momento. Todavía los árboles calcinados desprenden cenizas y a las cruces y fotografías de los difuntos las acompañan veladoras encendidas, a tres semanas de la tragedia.

Costales en la "grieta geológica" que apareció en el distribuidor vial de La Concordia. ı Foto: Iván Ortiz / La Razón

No es un socavón, insiste Brugada

Más temprano, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, precisó que no se trata de un socavón, sino de “una grieta” que se “abrió” por las lluvias intensas registradas el pasado fin de semana.

“La Concordia es una zona que está en los límites de la Ciudad y el Estado de México, y que lamentablemente tiene problemas de hundimientos diferenciales. Con el exceso de lluvia, con la lluvia tan fuerte que hubo este fin de semana, se abrió, se hizo una grieta que estamos atendiendo ya, de inmediato", explicó durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Además, Brugada aseguró que la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Secretaría de Obras y Servicios ya se encontraban reparando la grieta.

