Detienen a una persona por robo de joyería durante marcha del 2 de octubre.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez Camacho, informó que hay una persona detenida por su presunta participación en el robo de una joyería en el Zócalo de la capital, tras la marcha del 2 de octubre.

“Al Momento se detuvo a una persona detenida por robo a una joyería, así como la recuperación de la mercancía”, dijo Pablo Vázquez Camacho.

El hecho ocurrió cuando, al finalizar la protesta, algunas personas encapuchadas comenzaron a violentar a los elementos de seguridad en la zona de negocios de joyería, conocida como Arcos.

La joyería Bizarro fue vandalizada y posteriormente saqueada por los individuos que también lanzaron piedras, palos y bombas molotov a los policías de la Ciudad de México.

En este sentido, el jefe de la policía aseveró que su institución no investiga a manifestantes, pero sí delito. Así informó que lo ocurrido en los establecimientos saqueados será investigado.

Pablo Vázquez Camacho explicó que inicialmente se desplegaron 500 elementos de seguridad; sin embargo, con los hechos de violencia que se generaron, se reforzó la presencia con otros mil policías.

Afirmó que para garantizar su propia seguridad, los policías solo portaban casco, escudo y algunos extintores para combatir el fuego que les lanzaban las personas encapuchadas.

El titular de la SSC-CDMX indicó que si hay elementos y otras personas heridas, pero no detalló el número de lesionados tras la marcha por la matanza estudiantil ocurrida el 2 de octubre de 1968.

