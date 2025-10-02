‘Fue una gran provocación’, asegura César Cravioto tras violencia en marcha del 2 de octubre.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, aseguró que los actos violentos registrados en el Zócalo de la CDMX, después de la marcha del 2 de octubre, fue un acto de “gran provocación”.

“Lo que vimos hoy fue una gran provocación”, afirmó el funcionario capitalino en una conferencia de prensa en la que no se ofreció un número total de heridos tras los actos de violencia.

Agregó que las personas que generaron violencia en el primer cuadro de la ciudad buscaban que la policía de la Ciudad de México respondiera a los ataques que sufrieron.

“Hay a quienes no les gusta este proyecto que está transformando el país y la ciudad y vemos claramente que fueron otras características que otras marchas”, dijo César Cravioto en la rueda de prensa.

En este sentido, dijo que en años pasados solo se detectaba a al menos 50 encapuchados. Este año, dijo, se contabilizaron 350 personas con el rostro cubierto que generaron actos violentos.