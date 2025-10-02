Metro CDMX HOY 2 de octubre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 2 de octubre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 5 y 6; de seis minutos en las líneas 1, 2, 4, 7, 8, 9, A, B y 12; y de siete minutos en la línea 3.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/JD866x1vbs — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, por lo que piden la agilización del servicio.

L-3 afluencia alta provocada por el mismo, con trenes lentos y tardando en llegar. Tomen sus precauciones

La línea 3 está tardado de 15 a 20 minutos

L3 dirección indios verdes muy lenta, de donde sacan que son 7 min

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 2, 2025

¿Qué pasa en la Línea A?

La Línea A que corre desde La Paz a Pantitlán presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan hasta 10 minutos en el andén esperando por abordar un tren.

Línea A, a vuelta de rueda, 30 minutos de peñón a San Juan

Qué onda con la línea A ya llevamos 10 minutos esperando el metro

Línea A: 7 minutos esperando un tren en los reyes y 3 min en espera de que se vaya

