Detienen a dos presuntos distribuidores de droga en Iztapalapa; aseguran 332 dosis

Elementos de la SSC realizaron dos cateos en Iztapalapa, donde fueron detenidos dos presuntos integrantes de una célula delictiva.

Autoridades capitalinas, con apoyo de autoridades federales, detuvieron a dos sujetos en la alcaldía Iztapalapa, vinculados a presuntos delitos de narcomenudeo, a quienes, además, se les decomisaron varias dosis de aparente metanfetamina, cocaína, marihuana y crystal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que las detenciones fueron resultado de un operativo en la colonia Francisco Villa como resultado de trabajos de investigación e inteligencia relacionados con denuncias sobre la venta de droga en la zona.

En los cateos se aseguraron más de 300 dosis de aparente droga y un kilogramo de hierba verde, informó la SSC. ı Foto: SSC-CDMX

En las diligencias participaron también elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina, así como de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó a través de redes sociales que las acciones derivaron en la detención de dos hombres “identificados como generadores de violencia” y en el aseguramiento de 332 dosis de presunta marihuana, cocaína y crystal, así como un paquete con aproximadamente un kilogramo de hierba verde.

Fotografía de los dos detenidos, presuntos integrantes de una célula delictiva. ı Foto: SSC-CDMX

Según el informe oficial, la primera intervención se realizó en un inmueble ubicado en la calle Palmillas, donde fue detenido un hombre de 35 años y se localizaron 126 dosis de metanfetamina, 170 de cocaína en polvo, 81 de la misma sustancia en piedra y 76 de marihuana.

En una segunda acción, efectuada en la calle Durango de la misma colonia, fue detenido otro sujeto, de 32 años, en posesión de 239 dosis de cocaína, medio kilogramo de crystal y un kilogramo de hierba verde y seca.

En @Alc_Iztapalapa, resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con la @FiscaliaCDMX, e instancias del @GabSeguridadMX, ejecutaron dos órdenes de cateo y detuvieron a dos hombres identificados como generadores de violencia.… pic.twitter.com/ZUdbp5LlJk — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 4, 2025

La SSC señaló que ambos hombres, presuntamente integrantes de una célula delictiva dedicada a la compra, venta, elaboración y distribución de droga, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Los inmuebles cateados quedaron bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

Asimismo, el detenido de 35 años cuenta con antecedentes delictivos por robo agravado, delitos contra la salud y portación de objetos para agredir, cometidos en 2009, 2011, 2023 y 2025, según el comunicado.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de trabajar en coordinación con instituciones del Gobierno de la Ciudad de México y del ámbito federal para combatir la impunidad y detener a los generadores de violencia”, señaló la dependencia.

