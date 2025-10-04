Metro CDMX: Línea 1 cerrará más temprano este fin de semana

¡Toma precauciones! La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, la cual va de Pantitlán a Tacubaya, cerrará más temprano durante dos fines de semana, por lo que, si planeas desplazarte por la capital mexicana, es mejor que consideres rutas alternas.

Recuerda que la Línea 1, también conocida como la “línea rosa”, se encuentra en proceso de remodelación rumbo a la próxima apertura del tramo Chapultepec - Observatorio. Por ello, habrá labores de mantenimiento en algunos tramos, lo cual ocasionará el cierre del servicio.

La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Toma nota, porque este será el horario especial con el que operará la Línea 1 del Metro, para que consideres las precauciones necesarias y preveas tus tiempos de traslado.

Línea 1 del Metro CDMX cambiará su horario durante dos fines de semana

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, Adrián Ruvalcaba, informó que, debido a labores de mantenimiento, la Línea 1 operará con un horario especial durante dos fines de semana.

Mapa de la Línea 1 del Metro CDMX ı Foto: Especial

Este cambio se aplicará durante este fin de semana, es decir, sábado 4 y domingo 5 de octubre, así como el próximo fin de semana, el sábado 11 y domingo 12 de octubre.

Durante estos días, anunció el director, la Línea 1 del Metro cerrará todas sus estaciones a las 22:00 horas.

Es decir, los últimos trenes saldrán a las 21:30 horas desde Pantitlán y Chapultepec. Recordar que la segunda es la estación que ha servido como terminal provisional, debido al cierre del tramo Chapultepec - Observatorio, el cual se encuentra en mantenimiento.

⚠️ Importante – Línea 1 del Metro

Este fin de semana habrá cambio temporal de horario en la Línea 1 del @MetroCDMX. Recuerda que el servicio concluirá a las 22:00 h en las siguientes fechas:

• 4 y 5 de octubre

• 11 y 12 de octubre

Los últimos trenes saldrán a las 21:30 h desde… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 3, 2025

De la misma forma, Rubalcava anunció que, a causa del cierre adelantado de la Línea 1 del Metro, se ofrecerá el servicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del tramo afectado, es decir, Pantitlán - Chapultepec, en un horario de 22:00 a 00:00 horas.

El director del Metro aseguró que el cierre adelantado del tramo funcional de la Línea 1 responde a las labores de mantenimiento que se están llevando a cabo de cara a la apertura de la ruta en su totalidad.

“Este ajuste permitirá avanzar en las pruebas del sistema de control de trenes, rumbo a la reapertura de Chapultepec–Observatorio. Planea tu viaje y mantente informado a través de nuestros canales oficiales”, escribió Adrián Rubalcava en X.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am