Línea 1 del Metro cambia de horario ¿A qué hora cierra y a partir de cuándo?

El metro cerrará antes de las 00:00 horas los siguientes fines de semana en la Línea 1, que va desde Observatorio hasta Pantitlán.

Este servicio concluirá antes ya que, previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio, se realizarán pruebas del Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en los trenes NM22 y NM16.

De acuerdo con una tarjeta informática de la Secretaría de Movilidad, el servicio de la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas del sábado y domingo de las siguientes tres semanas:

Sábado 27 y domingo 28 de septiembre

Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Sábado 11 y domingo 12 de octubre

Debido a pruebas de control que se realizarán en esta línea, se solicitó a los usuarios no sólo tomar el horario en el que concluirá el servicio, sino también el tiempo de traslado, pues el último tren saldrá a las 21:30 horas.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, a partir de las 22 horas se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), en el tramo de Pantitlán-Chapultepec, y este concluirá en el horario habitual a las 00:00 horas.

#TarjetaInformativa El Metro informa que el servicio de la Línea 1 concluirá a las 22 horas los siguientes fines de semanas. pic.twitter.com/9gldwyAS4O — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 25, 2025

Mapa de la Línea 1 del Metro CDMX ı Foto: Especial

¿Cuándo abre la línea 1 del metro?

La reapertura de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro se dará después de tres años de trabajo de rehabilitación, y aunque actualmente se encuentra funcionando en un 85 por ciento, en octubre se volverán a abrir tres estaciones:

Juanacatlán Tacubaya Observatorio

Actualmente se encuentran en funcionamiento regular las estaciones que corresponden al tramo de Pantitlán hasta Chapultepec:

Pantitlán

Zaragoza

Gómez Farías

Bolulevard Puerto Aéreo

Balbuena

Moctezuma

San Lázaro

Candelaria

Merced

Pino Suárez

Isabel la Católica

Salto del Agua

Balderas

Cuauhtémoc

Insurgentes

Sevilla

Chapultepec

Aunque aún no se conoce la fecha exacta de reapertura total del servicio de la Línea 1 del Metro, se espera que esa se dé una vez que las pruebas del CBTC concluyan, por lo que se puede estimar que a mediados de octubre las y los usuarios ya puedan utilizar las instalaciones de esta línea en un 100 por ciento.

La rehabilitación de la línea más antigua de este sistema de transporte colectivo comenzó con la finalidad de mejorar el servicio y modernizar las instalaciones, pues esta línea se inauguró en 1969.

Recientemente se informó que este año se comenzarán a hacer trabajos de rehabilitación en la Línea 3 del metro, la cuál va de Indios Verdes a Universidad.