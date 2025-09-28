¿Cuando abrirá el tramo de Junacatlan a Observatorio de la Línea 1 del Metro?

La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México está bajo trabajos de remodelación en sus instalaciones, y después algunos años pronto volverá a funcionar en su totalidad.

La reapertura de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) se dará después de tres años de trabajo de rehabilitación.

Aunque esta línea se encuentra funcionando actualmente en un 85 por ciento, en octubre se volverán a abrir las tres estaciones faltantes:

Juanacatlán Tacubaya Observatorio

Aún no se conoce la fecha exacta de reapertura total del servicio de la Línea 1 del Metro, pero se espera que esta se dé una vez que las pruebas del CBTC concluyan.

Debido a esto, se puede estimar que a mediados de octubre las y los usuarios ya puedan utilizar las instalaciones de esta línea en un 100 por ciento.

Estaciones cerradas de la línea 1 del metro ı Foto: Especial

El metro cerrará antes de las 00:00 horas los siguientes dos fines de semana en la Línea 1, que va desde Observatorio hasta Pantitlán.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Movilidad, el servicio de la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas del sábado y domingo de las siguientes dos semanas:

Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Sábado 11 y domingo 12 de octubre

Debido a pruebas de control que se realizarán en los trenes NM22 y NM16 en esta línea, se solicitó a los usuarios tomar en cuenta el horario en el que concluirá el servicio y el tiempo de traslado, pues el último tren de ambas direcciones saldrá a las 21:30 horas.

Recuerda, en la Línea 1 el servicio de Pantitlán–Chapultepec concluirá a las 22:00 horas por pruebas del nuevo sistema CBTC en trenes NM22 y NM16.



📅 Fechas:

27 y 28 de septiembre

4 y 5 de octubre

11 y 12 de octubre



🚇 Últimas salidas desde ambas terminales: 21:30 horas

👉… pic.twitter.com/LNwQ9fUylW — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 27, 2025

¿Qué estaciones del metro Línea 1 están funcionando?

Actualmente se encuentran en funcionamiento regular las estaciones que corresponden al tramo de Pantitlán hasta Chapultepec:

Pantitlán

Zaragoza

Gómez Farías

Bolulevard Puerto Aéreo

Balbuena

Moctezuma

San Lázaro

Candelaria

Merced

Pino Suárez

Isabel la Católica

Salto del Agua

Balderas

Cuauhtémoc

Insurgentes

Sevilla

Chapultepec

Este proyecto de rehabilitación de la Línea 1 del metro comenzó en julio del 2022, con una inversión inicial de 37 millones de pesos.

El primer cierre de estaciones de esta línea fue el tramo de Pantitlán a Isabel la Católica.

En 2023 se realizó se llevó a cabo la reapertura de este tramo, con lo que en noviembre del mismo año se cerró el tramo Salto del Agua a Observatorio.

Actualmente el segundo tramo en remodelación ha tenido una reapertura progresiva. En septiembre del 2024 se abrieron las estaciones Salto del Agua y Balderas.

Y por último, en abril de este año se abrieron las estaciones Cuauhtémoc, Sevilla, Insurgentes y Chapultepec.

Recientemente se informó que este año se comenzarán a hacer trabajos de rehabilitación en la Línea 3 del Metro, la cuál va de Indios Verdes a Universidad.