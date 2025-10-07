Licitación simulada: BJ dice que no tenía por qué revisar antecedentes

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, Royfid Torres González, afirmó que solicitará la “investigación exhaustiva” de la licitación simulada de casi 50 millones de pesos en la alcaldía Benito Juárez, encabezada por el panista Luis Mendoza Acevedo, para la atención de baches en vías secundarias.

El legislador consideró que este proceder por parte de la demarcación posibilita la existencia de irregularidades, por ello es necesario que las autoridades capitalinas indaguen este proceso.

El Dato: Las alcaldías están obligadas a atender los baches en las vías secundarias, mientras que el Gobierno de la Ciudad de México es el que debe atender las vialidades principales.

“Es muy grave que para un tema tan sensible para la alcaldía Benito Juárez y la ciudad, como son los baches, pasen este tipo de ilegalidades. Son contratos de sumas muy relevantes y se requiere una investigación muy exhaustiva sobre la actuación de la alcaldía.

“Vamos a pedir desde el Congreso y ante la Contraloría de la Ciudad de México que se investigue este caso. Por supuesto que hay muchas ilegalidades detrás de esto”, dijo en entrevista con La Razón.

El pasado lunes, este diario dio a conocer que la administración de Mendoza Acevedo entregó un contrato por 49 millones 970 mil pesos a la empresa Innovación de Proyectos Terra, S.A. de C.V., para bachear las calles de la demarcación.

12 meses tiene Luis Mendoza, del PAN, como alcalde de Benito Juárez

43 colonias de Benito Juárez han sido beneficiadas con el arreglo de baches

La licitación detrás de esta contratación fue simulada, pues la única competencia que tuvo esta firma para conseguir el contrato fueron dos compañías hermanas: Crolsa, S.A. de C.V., y Simetría Axial Constructiva, S.A. de C.V.

De acuerdo con los registros mercantiles y de otras contrataciones, revisadas por este diario, revelaron que estas sociedades están conectadas entre sí por medio de sus representantes, apoderados legales y socios fundadores.

Por ejemplo, los mismos representantes legales de estas tres compañías que firmaron en la licitación en la Benito Juárez, Erendari Ponce Aguilar, Alejandro Vázquez Pineda y Carlos Galicia Rodríguez, están ligados entre sus empresas.

Los documentos consultados muestran que Ponce Aguilar, quien firmó como representante de Innovación de Proyectos Terra, S.A. de C.V., tiene el mismo nombramiento en Crolsa, S.A. de C.V.; en tanto, Vázquez Pineda, también es representante de ambas firmas.

En el caso de Galicia Rodríguez, éste es apoderado legal de Crolsa, S.A. de C.V., y de Simetría Axial Constructiva, S.A. de C.V. Las tres compañías participantes en el concurso fingieron no estar conectadas entre sí para asegurar conseguir el contrato.

Al respecto, el vocero de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, Paulo Emilio García González, indicó en entrevista que su grupo parlamentario revisará éste y otros casos de licitaciones simuladas.

“Vemos con preocupación que se use de manera facciosa los recursos de la gente, más en un tema tan sensible como el mantenimiento del espacio público y de la carpeta asfáltica en particular. En nuestro movimiento y en nuestra bancada estamos en contra de la corrupción y vamos a seguir indagando.

“Hemos documentado casos similares y creo que es lamentable, porque muestra una visión patrimonialista del Gobierno que no podemos permitir desde el Congreso”, sostuvo el morenista.

Este diario buscó al PAN para obtener una postura sobre la licitación simulada, pero, al cierre de esta edición, no hubo tal.

LA LEY DICE... Ayer, la Dirección de Comunicación Social, en su derecho de réplica, afirmó a este diario que, la información difundida es “absolutamente falsa” y “carece de todo fundamento”.

En el documento, la demarcación asegura que la licitación nacional 30001118-0001-2025 para bacheo se dio “en estricto apego a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente”.

“No existe la obligatoriedad de la administración para conocer los antecedentes de las empresas en tanto acrediten conforme a la ley la documentación requerida en el procedimiento”, aseguró.

No obstante, el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público prohíbe que las instituciones y gobiernos de todos los niveles, como las alcaldías, reciban propuestas o den contratos a empresas que comparten socios o representantes legales, cuando éstas coinciden en una licitación o un proceso de contratación.

A su vez el artículo 40 de la misma ley dicta que las empresas participantes en una licitación deben entregar una declaración, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en simulación de competencia frente a otros competidores.

Además, el artículo 30 obliga a la alcaldía, a través del comité responsable de contratación, a coadyuvar al cumplimiento de esta ley y ello incluye el garantizar que no haya simulación de competencias.

“En la aclaración que hace la alcaldía su única defensa es que no está obligada a revisar los antecedentes de las empresas, cuando es un requisito para verificar la idoneidad en licitaciones. No puede quedar esto en una explicación donde se diga: ‘como no estábamos obligados, se permitió la simulación’”, refirió Torres González.

Sr. Director:

En relación con la nota publicada el día hoy, en el diario que usted dirige, establecemos que es absolutamente falsa y por lo que a nosotros respecta carece de todo fundamento. Desconocemos si existieran intereses de terceros detrás de la información que genera este ataque doloso:

1. La licitación Pública Nacional 30001118-001-2025, para el bacheo de calles de la demarcación, se realizó en estricto apego a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente. Todas las empresas participantes cumplieron con los requisitos administrativos y legales correspondientes. La empresa ganadora, Innovación de Proyectos Terra S.A de C.V, presentó la mejor oferta técnica y económica para la alcaldía, tal y como lo establece su propia nota.

2. En la documentación consta que la empresa ganadora y su representante legal se acreditaron conforme a la ley y ante la alcaldía, por lo que estaba en posibilidades de concursar. No existe la obligatoriedad de la administración para conocer los antecedentes de las empresas en tanto acrediten conforme a la ley la documentación requerida en el procedimiento.

3. Además, la representante legal de Innovación de Proyectos Terra S.A de C.V, como lo menciona la nota, corresponde a la persona que se acreditó por la empresa para el proceso señalado, lo cual no representa ninguna ilegalidad.

4. La alcaldía Benito Juárez reconoce la urgencia de atender y resolver el problema del bacheo en vialidades secundarías, por lo que puso en marcha el Plan Cero Baches, que a la fecha presenta un avance de más del 70% y que acredita el cumplimiento de los trabajos por parte de la empresa ganadora.

5. La alcaldía Benito Juárez reitera su compromiso con la transparencia. Los recursos con los que cuenta seguirán destinándose para atender las necesidades de los habitantes con estricto apego a la ley y con la finalidad de seguir haciendo de esta alcaldía el mejor lugar para vivir en la Ciudad de México.

Con fundamento en el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la libertad de expresión y el derecho de réplica, se solicita la publicación del presente desmentido en el mismo espacio.

Atentamente

Dirección de Comunicación Social

Alcaldía Benito Juárez