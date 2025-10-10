CDMX atrae cartera de inversiones por 173 mmdp, destaca Clara Brugada

Al encabezar un encuentro con representantes empresariales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada destacó que la capital se consolida como el principal polo de atracción de inversión del país, concentrando cerca del 60 por ciento de la inversión extranjera directa nacional.

Durante el evento, realizado en presencia del secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, y diversos funcionarios capitalinos, Brugada informó que la Agencia de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico ha impulsado más de 200 acciones de promoción y un portafolio de 257 inversiones con un impacto estimado de 173 mil millones de pesos, de los cuales 100 mil millones ya están en ejecución.

“La Ciudad de México es el mejor lugar para la inversión, para vivir, para estar”, afirmó Clara Brugada, quien agradeció al sector privado la confianza que tiene en la ciudad.

Clara Brugada subrayó que la Ciudad de México representa el 15 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y registró un crecimiento del 36 por ciento en inversión extranjera directa respecto al año anterior, incluso durante los meses más complicados por la problemática arancelaria.

“Aquí en la Ciudad de México había un gran flujo de inversión extranjera directa en los momentos más difíciles”, destacó la funcionaria, añadiendo que “hoy esta ciudad tiene una economía sólida, confiable, dinámica, más verde y segura”.

En materia laboral, Clara Brugada destacó resultados históricos: de enero a septiembre de 2025 se generaron más de 69 mil empleos formales, alcanzando un nivel de ocupación del 96 por ciento de la población económicamente activa, el más alto en 14 años. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), un millón de personas han salido de la pobreza en la capital.

“Nada va a poder sustituir, ningún programa social ni muchos programas sociales en una familia que un empleo. Le apostamos al empleo formal en la Ciudad de México”, enfatizó Clara Brugada.

Clara Brugada reportó un incremento del 26 por ciento en ingresos locales durante el primer semestre del año, lo que permitió aumentar la inversión en 18 por ciento respecto a 2024. Este crecimiento se logró mediante el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad, que cuenta con 10 mil millones de pesos.

Como parte de esta estrategia, Clara Brugada anunció un programa de repavimentación de 3.5 millones de metros cuadrados con una inversión de 2 mil 600 millones de pesos, distribuida en 52 contratos que se ejecutarán de manera nocturna para no afectar la movilidad diurna.

“Vamos a repavimentar, a reencarpetar, a atacar de raíz estos problemas”, explicó la mandataria sobre el programa que busca atender los daños causados por las lluvias intensas.

Clara Brugada enfatizó la necesidad de reducir la desigualdad territorial mediante el programa “Territorios de Paz e Igualdad”, cuyo objetivo principal es garantizar empleos en familias de zonas históricamente rezagadas como Tláhuac y Xochimilco, donde la población pierde hasta cuatro horas diarias en traslados.

“Tenemos una hermosa ciudad central con mucha inversión y tenemos todavía zonas periféricas a las que hay que seguir apostando”, reconoció la jefa de Gobierno, señalando la importancia de “derribar esos muros de desigualdad que todavía tenemos en la ciudad de México”.

Por su parte, el secretario Marcelo Ebrard compartió que la Ciudad de México tiene “enormes potencialidades” frente a la nueva economía impulsada por la inteligencia artificial y tecnologías emergentes.

“Probablemente es el cambio más importante que va a haber experimentado la humanidad en términos de velocidad y alcance”, afirmó Ebrard sobre el impacto de la inteligencia artificial. “Algunos lo ven como amenaza, yo lo veo como oportunidad”.

